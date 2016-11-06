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«Порту» упустил победу в концовке матча с «Бенфикой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч десятого тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Бенфикой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 50-й минуте «Порту» открыл счет после удара Диого Жоты. На 90-й минуте результат сравнял Лисандро Лопес. «Бенфика» лидирует в чемпионате, имея в активе 26 очков. У «Порту» 21 очко и второе место.

Чемпионат Португалии

10-й тур

«Бенфика» - «Порту» - 1:1

Голы: Жота, 50 – Лопес, 90

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