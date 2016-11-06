«Порту» упустил победу в концовке матча с «Бенфикой»
Матч десятого тура чемпионата
Португалии между «Порту» и «Бенфикой» завершился вничью. Итоговый счет матча –
1:1.
На 50-й минуте «Порту» открыл счет после удара Диого Жоты. На 90-й минуте результат сравнял Лисандро Лопес. «Бенфика» лидирует в чемпионате, имея в активе 26 очков. У «Порту» 21 очко и второе место.
Чемпионат Португалии
10-й тур
«Бенфика» - «Порту» - 1:1
Голы: Жота, 50 – Лопес, 90
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически