Темур Алекберов: У «Динамо» сейчас сложный период

Главный тренер подмосковного «Динамо» Темур Алекберов после поражения своей команды от «Газпрома-Югры» во втором матче шестого тура чемпионата России посетовал на кадровые проблемы.

«Сложный период, обусловленный невозможностью использовать большое количество футболистов. Понятно, когда сразу все игроки атаки выпадают, то сложно играть на результат, забивать голы. Чувствовалось, что голы нам давались тяжело. По разным причинам сейчас сложный период у нашей команды. Но испытания, нам посланные, надо преодолевать. Разочарования в команде у меня нет, я верю в ребят, как и верил. Я думаю, если мы сильные, мы должны преодолеть этот сложный период и не сломаться, постараться улучшить ситуацию в чемпионате и нормально подготовиться к Кубку УЕФА», - приводит официальный сайт «Газпрома-Югры» слова Алекберова.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Щелково, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, «Газпром-Югра» набрал 20 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. У «Динамо» осталось 14 очков. Подмосковный клуб идет шестым.