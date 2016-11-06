Секу Конде: Я уже играл на Украине на снегу, но все равно это тяжело
Защитник «Амкара»
Секу Конде прокомментировал матч 13-го тура с ЦСКА (2:2) на «Арене ЦСКА» в
Москве.
«Первый раз в этом году в такую погоду играли, тяжело было. Мы играли против очень хорошей команды. 2:2 – это хороший результат. Я уже играл на Украине на снегу, но все равно это тяжело.
Я защитник, стараюсь в таких условиях сразу выбивать мяч, не рисковать. Тренер сказал нам идти вперед, поскольку было время. В шок нас привели наши два гола за две минуты», – приводит «Р-Спорт» слова Конде.
В 14-м туре «Амкар» снова сыграет в Москве – со «Спартаком» на «Открытие Арене».
Напомним, ранее 23-летний гвинеец играл за донецкий «Олимпик».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Игнашевич 18 (1:0 - пен.). Джикия 24 (1:1). Костюков 27 (1:2). Тошич 45 (2:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий А., Фернандес, Головин, Ионов, Натхо, Тошич, Вернблум, Страндберг (Чалов, 75)
Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Джикия, Идову, Гол (Огуде, 63 , 90), Костюков (Салугин, 78), Баланович (Йовичич, 70), Комолов, Бодул
Предупреждения:
Страндберг, 57; Вернблум, 62 - Баланович, 62; Гол, 62; Огуде, 73
Удаления:
нет - Огуде, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция