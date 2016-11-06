Секу Конде: Я уже играл на Украине на снегу, но все равно это тяжело

Защитник «Амкара» Секу Конде прокомментировал матч 13-го тура с ЦСКА (2:2) на «Арене ЦСКА» в Москве.

«Первый раз в этом году в такую погоду играли, тяжело было. Мы играли против очень хорошей команды. 2:2 – это хороший результат. Я уже играл на Украине на снегу, но все равно это тяжело.

Я защитник, стараюсь в таких условиях сразу выбивать мяч, не рисковать. Тренер сказал нам идти вперед, поскольку было время. В шок нас привели наши два гола за две минуты», – приводит «Р-Спорт» слова Конде.

В 14-м туре «Амкар» снова сыграет в Москве – со «Спартаком» на «Открытие Арене».

Напомним, ранее 23-летний гвинеец играл за донецкий «Олимпик».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча