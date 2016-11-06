Матч «Краснодар» – «Оренбург» стал самым посещаемым в 13-м туре
Матчи 13-го тура посетили 78484 человека, то есть средняя аудитория одного матча составила 9811 человек. Стадионы заполнились на 40,4%.
Самым посещаемым стал матч «Краснодар» – «Оренбург», который собрал 22415 зрителей. Самая малочисленная аудитория была зафиксирована на встрече «Крылья Советов» – «Урал» – 3447.
Средняя посещаемость чемпионата после этого тура опустилась на отметку 11298 человек.
Матч
Краснодар - Оренбург - 3:3 (2:3)
Голы
Перейра 9 (1:0). Ари 11 (2:0). Бреев 16 (2:1). Полуяхтов 21 (2:2). Полуяхтов 31 (2:3). Мартынович 75 (3:3).
Состав
Краснодар: Крицюк (Синицын, 35), Мартынович, Калешин, Гранквист, Перейра, Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Лаборде (Вандерсон, 65), Петров (Окриашвили, 46), Газинский, Ари
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Малых, Бреев, Коронов (Ефремов, 46), Георгиев (Нехайчик, 55), Афонин, Воробьёв, Делькин (Кацалапов, 76)
Предупреждения:
Калешин, 20 - Андреев, 19; Кацалапов, 90; Гутор, 90; Воробьёв, 90
Удаления:
Эбуэ Куасси, 44 - Малых, 73
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция