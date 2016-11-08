КХЛ. «Сибирь» - «Спартак», «Авангард» - «Торпедо» и другие матчи
Результаты матчей регулярного
чемпионата КХЛ.
Континентальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
8 ноября
Матч
Место и дата
08 ноября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 ноября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 ноября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 ноября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 ноября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 ноября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 ноября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 ноября 20:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция
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