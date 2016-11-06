Корян провел второй матч в чемпионате Голландии за «Витесс»

Полузащитник «Витесса» Аршак Корян сыграл в матче 12-го тура высшей лиги Голландии с «Хераклесом» (1:2) на стадионе «ГелреДом» в Арнеме.

21-летний российский хавбек вышел на поле на 61-й минуте, заменив бразильца Натана при счете 1:0.

Однако за оставшиеся 30 минут «Хераклес» смог отыграться и вырвать победу. Голы на счету Браима Дарри и Самуэля Арментероса.

Этот матч стал вторым для Коряна в чемпионате Голландии. Ранее он выходил на поле в матче первого тура с «Виллем II» (4:1).

После 12 туров «Витесс» набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.