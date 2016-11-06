Селезнев встретился с Коломойским и попросил вернуть его в «Днепр»

Экс-нападающий «Кубани» Евгений Селезнев, который сейчас выступает за донецкий «Шахтер», хотел бы вернуться в «Днепр». Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует сайт vgorode.ua со ссылкой на ведущего программы «Днепр-футбол» Анатолия Шинкаренко, форвард встретился в Киеве с акционером команды Игорем Коломойским и попросил его о трансфере, при этом финансовые вопросы для Селезнева не являются основополагающими. Евгений сейчас не имеет достаточной игровой практике в «Шахтере».

Отметим, что помехой на пути к этому возвращению может стать запрет на заявку новых игроков, действующий для «Днепра». Правда, есть оговорка, что он не действует для футболистов, прошлый год проведших в составе «Днепра»: так в команду вернулся Андерсон Пико. Но Селезнев, в отличие от бразильца, был в это время заявлен за другую команду.

В текущем сезоне 31-летний Евгений Селезнев провел семь матчей за «Шахтер» во всех турнирах и забил два мяча.