Журналист Антон Тихий: Евдокимов сказал, что журналисты – клоуны. И добавил слово из пяти букв

Журналист краснодарской «Независимой спортивной газеты» Антон Тихий прокомментировал инцидент с главным тренером «Оренбурга» Робертом Евдокимовым после пресс-конференции, посвященной матчу с «Краснодаром» (3:3).

Тихий спросил у Евдокимова: «22 тысячи болельщиков было на трибунах. Вам не стыдно за цирк, который команда «Оренбург», и, в частности, господин Воробьев, устроили в последние 10 минут?». Имелось в виду то, что футболисты гостей тянули время.

– Евдокимов ответил, что ему не было стыдно за такую игру, – сказал Тихий корреспонденту «Советского спорта». – Также тренер «Оренбурга» отметил, что будь на его месте «Краснодар», команда действовала бы так же. Евдокимов предположил, что я не играл в футбол, поэтому и задаю такие вопросы. Я сказал, что в футбол играю. Последовала реплика, что значит так и играю, что не понимаю такие моменты. После этого пресс конференция закончилась. Когда Евдокимов направлялся к выходу из пресс-центра, у него появилось желание добавить что-то к сказанному. Главный тренер «Оренбурга» назвал собравшихся и, думаю, в первую очередь, меня, как автора вопроса, клоунами. И прибавил слово из пяти букв, которое многие знают.

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