Журналист Антон Тихий: Евдокимов сказал, что журналисты – клоуны. И добавил слово из пяти букв
Журналист краснодарской «Независимой
спортивной газеты» Антон Тихий прокомментировал инцидент с главным тренером
«Оренбурга» Робертом Евдокимовым после пресс-конференции, посвященной матчу с
«Краснодаром» (3:3).
Тихий спросил у Евдокимова: «22 тысячи болельщиков было на
трибунах. Вам не стыдно за цирк, который команда «Оренбург», и, в частности,
господин Воробьев, устроили в последние 10 минут?». Имелось в виду то, что
футболисты гостей тянули время.
– Евдокимов ответил, что ему не было стыдно за такую игру, – сказал Тихий корреспонденту «Советского спорта». – Также тренер «Оренбурга»
отметил, что будь на его месте «Краснодар», команда действовала бы так же.
Евдокимов предположил, что я не играл в футбол, поэтому и задаю такие вопросы.
Я сказал, что в футбол играю. Последовала реплика, что значит так и играю, что
не понимаю такие моменты. После этого пресс конференция закончилась. Когда Евдокимов направлялся к выходу из пресс-центра, у него появилось
желание добавить что-то к сказанному. Главный тренер «Оренбурга» назвал собравшихся и, думаю, в
первую очередь, меня, как автора вопроса, клоунами. И прибавил слово из пяти
букв, которое многие знают.
Подробности вскоре на сайте «Советского спорт»
Матч
Краснодар - Оренбург - 3:3 (2:3)
Голы
Перейра 9 (1:0). Ари 11 (2:0). Бреев 16 (2:1). Полуяхтов 21 (2:2). Полуяхтов 31 (2:3). Мартынович 75 (3:3).
Состав
Краснодар: Крицюк (Синицын, 35), Мартынович, Калешин, Гранквист, Перейра, Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Лаборде (Вандерсон, 65), Петров (Окриашвили, 46), Газинский, Ари
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Малых, Бреев, Коронов (Ефремов, 46), Георгиев (Нехайчик, 55), Афонин, Воробьёв, Делькин (Кацалапов, 76)
Предупреждения:
Калешин, 20 - Андреев, 19; Кацалапов, 90; Гутор, 90; Воробьёв, 90
Удаления:
Эбуэ Куасси, 44 - Малых, 73
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция