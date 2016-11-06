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Молодежная сборная России проиграла Швеции на «Турнире четырех наций»

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Молодежная сборная России потерпела поражение от Швеции (3:6) на «Турнире четырех наций» в Швеции.

Каждый из трех период Россия проиграла со счетом 1:2. В составе российской команды голы забили Игорь Швырев и Александр Полунин (дубль).

Ранее на турнире Россия проиграла Финляндии (1:2 Б) и победила Чехии (3:2).

Швеция

«Турнир четырех наций»

3-й тур

Швеция – Россия – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

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