Молодежная сборная России проиграла Швеции на «Турнире четырех наций»
Молодежная сборная
России потерпела поражение от Швеции (3:6) на «Турнире четырех наций» в Швеции.
Каждый из трех период Россия проиграла со счетом 1:2. В составе российской команды голы забили Игорь Швырев и Александр Полунин (дубль).
Ранее на турнире Россия проиграла Финляндии (1:2 Б) и победила Чехии (3:2).
Швеция
«Турнир четырех наций»
3-й тур
Швеция – Россия – 6:3
(2:1, 2:1, 2:1)
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