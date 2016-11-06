Ткачук вызван в сборную России, Березуцкий, Фернандес и Головин пропустят сбор

Полузащитник «Рубина» Денис Ткачук вызван в сборную России на подготовку к товарищеским матчам с Катаром и Румынией.

Как сообщает официальный твиттер национальной команды Ткачук и форвард «Динамо» Кирилл Панченко заменят в сборной России защитников Василия Березуцкого (ЦСКА), Марио Фернандеса (ЦСКА), полузащитника Александра Головина (ЦСКА) и форварда Максима Канунникова («Рубин»).

В нынешнем сезоне 27-летний Ткачук забил один гол и сделал две голевые передачи в 11 матчах премьер-лиги за «Рубин».

Россия сыграет 10 ноября с Катаром и 15 ноября с Румынией в Грозном.