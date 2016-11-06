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Александр Бубнов: Говорили, что у ЦСКА некому забивать, но на этот раз подвела оборона

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча ЦСКА – «Амкар» в 13-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью – 2:2.

«В последнее время говорили о ЦСКА в контексте того, что главная проблема — некому забивать. В этот раз забили сразу два, но все равно не победили. Казалось, именно сейчас свое слово должна была сказать надежная игра в обороне, которая не раз приходила на выручку. Сколько раз армейцы забивали один мяч и удерживали преимущество! Но сейчас этого не произошло, что должно навести на определенные мысли тренерский штаб.

«Амкар» же доказал, что обладает хорошими ресурсами — есть и скамейка, и конкуренция. Гол из офсайда? Второй мяч «Амкара» действительно спорный, но я не берусь на 100% судить об ошибке бокового арбитра. Ему как раз было все хорошо видно, а вот ракурс с тв-картинки был не самый удачный. Так что оставлю эпизод без комментария», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

На 18-й минуте защитник ЦСКА Сергей Игнашевич реализовал пенальти, назначенный за снос защитника Марио Фернандеса в штрафной «Амкара». Гости отыгрались через семь минут, когда защитник Георгий Джикия точно пробил головой после подачи Януша Гола с углового. А еще через две минуты полузащитник Михаил Костюков вывел гостей вперед, причем также забил ударом головой. ЦСКА отыгрался перед самым перерывом благодаря удару серба Зорана Тошича.

Счет первого тайма после перерыва не изменился. Отметим, что во втором тайме у ЦСКА дебютировал в премьер-лиге 18-летний форвард Федор Чалов.

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил нигериец Фегор Огуде.

ЦСКА набрал 22 очка и остался на четвертом месте, у «Амкара» стало 21 очко, что позволило подняться на пятое место.

В 14-м туре ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Амкар» снова сыграет в Москве – на «Открытие Арене» со «Спартаком».

РФПЛ

13-й тур

Матч

ЦСКА - Амкар - 2:2 (2:2)

Голы

Игнашевич 18 (1:0 - пен.). Джикия 24 (1:1). Костюков 27 (1:2). Тошич 45 (2:2).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий А., Фернандес, Головин, Ионов, Натхо, Тошич, Вернблум, Страндберг (Чалов, 75)

Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Джикия, Идову, Гол (Огуде, 63 , 90), Костюков (Салугин, 78), Баланович (Йовичич, 70), Комолов, Бодул

Предупреждения:

Страндберг, 57; Вернблум, 62 - Баланович, 62; Гол, 62; Огуде, 73

Удаления:

нет - Огуде, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция


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