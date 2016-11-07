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Арсен Венгер: Возможно, результат матча с «Тоттенхэмом» справедливый

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (1:1).

«Матч получился сверхинтенсивным, и в первом тайме у меня было ощущение, что мы могли забить каждый раз, когда пересекали центральную линию. Во втором тайме мы подсели физически, действовали менее остро и недостаточно креативно.

После перерыва уровень нашей игры упал, мы были на пределе наших сил. В последние 10-15 минут «Тоттенхэм» хорошо справлялся с нашими подачами, несмотря на наличие трех высоких игроков, мы не сумели воспользоваться угловыми и не реализовали несколько навесов. 

В целом, матч получился очень интенсивным, после перерыва уровень нашей игры упал, это коснулось и настроя. Возможно, результат справедливый», - сказал Венгер.

Напомним, после этого матча «Арсенал» расположился на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 24 очка. В следующем туре подопечные Арсена Венгера сыграют 19 ноября на выезде с «Манчестер Юнайтед».

Матч

Арсенал - Тоттенхэм - 1:1 (1:0)

Голы

Виммер 43 (1:0 - автогол). Кейн 51 (1:1 - пен.).

Состав

Арсенал: Чех, Бельерин, Косьельни, Монреаль, Мустафи, Озил, Коклен (Рэмзи, 65), Джака, Айвоби (Жиру, 70), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 71), Санчес

Тоттенхэм: Льорис, Виммер, Уокер (Триппьер, 80), Вертонген, Роуз, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Дембеле, Сон Хын Мин (Уинкс, 89), Кейн (Янссен, 73)

Предупреждения:

Косьельни, 69 - Виммер, 6; Дайер, 73

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

06 ноября 15:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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