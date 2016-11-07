Арсен Венгер: Возможно, результат матча с «Тоттенхэмом» справедливый

Главный тренер лондонского «Арсенала» прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (1:1).

«Матч получился сверхинтенсивным, и в первом тайме у меня было ощущение, что мы могли забить каждый раз, когда пересекали центральную линию. Во втором тайме мы подсели физически, действовали менее остро и недостаточно креативно.

После перерыва уровень нашей игры упал, мы были на пределе наших сил. В последние 10-15 минут «Тоттенхэм» хорошо справлялся с нашими подачами, несмотря на наличие трех высоких игроков, мы не сумели воспользоваться угловыми и не реализовали несколько навесов.

В целом, матч получился очень интенсивным, после перерыва уровень нашей игры упал, это коснулось и настроя. Возможно, результат справедливый», - сказал Венгер.

Напомним, после этого матча «Арсенал» расположился на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 24 очка. В следующем туре подопечные Арсена Венгера сыграют 19 ноября на выезде с «Манчестер Юнайтед».