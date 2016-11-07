Сборная России сыграла вничью с Черногорией в квалификации ЧЕ по гандболу
Гандболисты сборной России не смогли обыграть команду
Черногории в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2018.
Итоговый счет матча 24:24. После первого тайма черногорцы
вели в счете 12:11.
После этого матча сборная России расположилась на втором месте
в группе 6, имея в активе два очка после двух игр.
В следующем туре подопечные Дмитрия Торгованова 3 мая сыграют с командой Швеции.
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