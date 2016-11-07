Сборная России сыграла вничью с Черногорией в квалификации ЧЕ по гандболу

Дмитрий Торгованов: Если мы играем командой, то у нас все получается

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов сообщил, что национальная команда одержала уверенную гостевую победу над командой Черногории (29:19) и пробилась на чемпионат мира 2017 года благодаря уверенной игре в защите и успешным контратакам.