GODSENT выиграла European Minor Championship
Шведский коллектив GODSENT стал чемпионом турнира PGL Regional Minor Championship Europe по Counter-Strike: Global Offensive.
В финале чемпионата шведы обыграли СНГ-коллектив Hellraisers со счетом 2:1 (14:16 de_cobble, 16:13 de_mirage, 16:14 de_cache).
GODSENT заработала 30 000 долларов, а Hellraisers досталось 15 000 долларов. Команды также заработали путевки на закрытую квалификацию к ELEAGUE Major. Коллектив Epsilon eSports занял третье место и увезет домой 5 000 долларов.
LAN-финал European Minor Championship проходил с 4 по 6 ноября в Бухаресте, Румыния. Призовой фонд турнира составил 50 000 долларов.
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