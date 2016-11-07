GODSENT выиграла European Minor Championship

Бён «ByuN» Хён Ву стал чемпионом мира по StarCraft 2

Бён «ByuN» Хён Ву стал чемпионом мира по StarCraft 2 Кореейский игрок Бён «ByuN» Хён Ву стал победителем WCS Global Finals 2016.

Team Ballistix стала победителем осеннего чемпионата мира по Heroes of the Storm

Team Ballistix стала победителем осеннего чемпионата мира по Heroes of the Storm Корейская команда Team Ballistix выиграла Heroes of the Storm Fall Global Championship 2016.