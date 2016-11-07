Лионель Месси забил 500-й гол за «Барселону»
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси
забил 500-й гол за каталонский клуб.
Это произошло на 43-й минуте матча «Севилья» - «Барселона» (1:2).
Автором голевой передачи стал Неймар.
29-летний аргентинец дебютировал в «Барселоне» в 2003
году и с тех пор он восемь раз выиграл с командой чемпионат Испании, семь раз
Суперкубок Испании, четырежды Кубок Испании и Лигу чемпионов, а также трижды Суперкубок
УЕФА.
Стоит отметить, что Месси четыре раза становился обладателем ежегодной премии лучшему футболисту «Золотой мяч ФИФА».
Матч
Севилья - Барселона - 1:2 (1:1)
Голы
Витоло 15 (1:0). Месси 43 (1:1). Суарес Л. 61 (1:2).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Каррису, Эскудеро, Рами, Мариано, Васкес (Гансо, 68), Н'Зонзи, Сарабиа (Корреа, 84), Витоло, Насри (Иборра, 79), Вьетто
Барселона: тер Штеген, Динь, Умтити, Маскерано, Суарес Д. (Рафинья, 87), Роберто, Бускетс, Ракитич (Гомеш, 72), Неймар, Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Рами, 26; Мариано, 49; Н'Зонзи, 82; Каррису, 85 - Неймар, 10; Роберто, 45; Динь, 67; Месси, 83; Суарес Л., 89; Маскерано, 90
Судья:
Саньтяго Хайме Латре (Испания)
Место и дата
06 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция