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Лионель Месси забил 500-й гол за «Барселону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил 500-й гол за каталонский клуб.

Это произошло на 43-й минуте матча «Севилья» - «Барселона» (1:2). Автором голевой передачи стал Неймар.

29-летний аргентинец дебютировал в «Барселоне» в 2003 году и с тех пор он восемь раз выиграл с командой чемпионат Испании, семь раз Суперкубок Испании, четырежды Кубок Испании и Лигу чемпионов, а также трижды Суперкубок УЕФА.

Стоит отметить, что Месси четыре раза становился обладателем ежегодной премии лучшему футболисту «Золотой мяч ФИФА».

Матч

Севилья - Барселона - 1:2 (1:1)

Голы

Витоло 15 (1:0). Месси 43 (1:1). Суарес Л. 61 (1:2).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Каррису, Эскудеро, Рами, Мариано, Васкес (Гансо, 68), Н'Зонзи, Сарабиа (Корреа, 84), Витоло, Насри (Иборра, 79), Вьетто

Барселона: тер Штеген, Динь, Умтити, Маскерано, Суарес Д. (Рафинья, 87), Роберто, Бускетс, Ракитич (Гомеш, 72), Неймар, Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

Рами, 26; Мариано, 49; Н'Зонзи, 82; Каррису, 85 - Неймар, 10; Роберто, 45; Динь, 67; Месси, 83; Суарес Л., 89; Маскерано, 90

Судья:

Саньтяго Хайме Латре (Испания)

Место и дата

06 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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