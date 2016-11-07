Gambit стала чемпионом Acer Predator Masters Season 3
Команда Gambit выиграла турнир Acer Predator Masters Season 3 по Counter-Strike: Global Offensive.
В финальном матче команда из СНГ победила польский коллектив Kinguin со счетом 3:0. Gambit заработала 25 000 долларов, а Kinguin досталось 12 500 долларов.
LAN-финал Acer Predator Masters 3 проходил с 3 по 6 ноября в городе Крефельд, Германия. Призовой фонд турнира составил 50 000 долларов.
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