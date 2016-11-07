«Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Севильей»
В матче 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» на
выезде одержала волевую победу над «Севильей» со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Лионель Месси
и Луис Суарес. Единственный гол хозяев поля забил Витоло.
Стоит отметить, что в этом матче аргентинский
нападающий Месси забил свой 500-й гол за каталонский клуб.
После этого матча подопечные Луиса Энрике с 25-ю очками
расположились на второй строчке турнирной таблицы, а команда из Севильи занимает
пятое место, имея в активе 21 очко.
В следующем туре подопечные Хорхе Сампаоли 19 ноября на выезде сыграют с «Депортиво», а «Барса» в этот же день примет «Малагу».
Чемпионат Испании
11-й тур
Матч
Севилья - Барселона - 1:2 (1:1)
Голы
Витоло 15 (1:0). Месси 43 (1:1). Суарес Л. 61 (1:2).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Каррису, Эскудеро, Рами, Мариано, Васкес (Гансо, 68), Н'Зонзи, Сарабиа (Корреа, 84), Витоло, Насри (Иборра, 79), Вьетто
Барселона: тер Штеген, Динь, Умтити, Маскерано, Суарес Д. (Рафинья, 87), Роберто, Бускетс, Ракитич (Гомеш, 72), Неймар, Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Рами, 26; Мариано, 49; Н'Зонзи, 82; Каррису, 85 - Неймар, 10; Роберто, 45; Динь, 67; Месси, 83; Суарес Л., 89; Маскерано, 90
Судья:
Саньтяго Хайме Латре (Испания)
Место и дата
06 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция