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«Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Севильей»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Севильей» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Лионель Месси и Луис Суарес. Единственный гол хозяев поля забил Витоло.

Стоит отметить, что в этом матче аргентинский нападающий Месси забил свой 500-й гол за каталонский клуб.

После этого матча подопечные Луиса Энрике с 25-ю очками расположились на второй строчке турнирной таблицы, а команда из Севильи занимает пятое место, имея в активе 21 очко.

В следующем туре подопечные Хорхе Сампаоли 19 ноября на выезде сыграют с «Депортиво», а «Барса» в этот же день примет «Малагу».

Чемпионат Испании
11-й тур

Матч

Севилья - Барселона - 1:2 (1:1)

Голы

Витоло 15 (1:0). Месси 43 (1:1). Суарес Л. 61 (1:2).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Каррису, Эскудеро, Рами, Мариано, Васкес (Гансо, 68), Н'Зонзи, Сарабиа (Корреа, 84), Витоло, Насри (Иборра, 79), Вьетто

Барселона: тер Штеген, Динь, Умтити, Маскерано, Суарес Д. (Рафинья, 87), Роберто, Бускетс, Ракитич (Гомеш, 72), Неймар, Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

Рами, 26; Мариано, 49; Н'Зонзи, 82; Каррису, 85 - Неймар, 10; Роберто, 45; Динь, 67; Месси, 83; Суарес Л., 89; Маскерано, 90

Судья:

Саньтяго Хайме Латре (Испания)

Место и дата

06 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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