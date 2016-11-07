В матче 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Севильей» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Лионель Месси и Луис Суарес. Единственный гол хозяев поля забил Витоло.

Стоит отметить, что в этом матче аргентинский нападающий Месси забил свой 500-й гол за каталонский клуб.

После этого матча подопечные Луиса Энрике с 25-ю очками расположились на второй строчке турнирной таблицы, а команда из Севильи занимает пятое место, имея в активе 21 очко.

В следующем туре подопечные Хорхе Сампаоли 19 ноября на выезде сыграют с «Депортиво», а «Барса» в этот же день примет «Малагу».

Чемпионат Испании

11-й тур