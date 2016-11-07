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«ПСЖ» разгромил «Ренн», забив четыре безответных мяча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на своем поле разгромил «Ренн», забив четыре безответных мяча (4:0).

В составе победителей голами отметились Эдисон Кавани, Адриен Рабио, Марко Верратти, а также полузащитник гостей Желсон Фернандеш забил в свои ворота.

После этого матча подопечные Унаи Эмери расположились на третьем месте, имея в активе 26 очков, а красно-черные с 20-ю очками занимают пятое место турнирной таблицы

В следующем туре парижане 19 ноября примут на своем поле «Нант», а «Ренн» сыграет в этот же день с «Анже».

Чемпионат Франции
12-й тур

Матч

ПСЖ - Ренн - 4:0 (2:0)

Голы

Фернандес 31 (1:0 - автогол). Кавани 42 (2:0). Рабьо 67 (3:0). Вератти 80 (4:0).

Состав

ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Орье, Тиаго Силва, Максвелл, Вератти, Ди Мария, Матюиди (Мотта, 61), Рабьо, Лукас (Бен Арфа, 69), Кавани (Хесе, 45)

Ренн: Костиль, Мендеш, Бааль, Бенсебайни (Жанвье, 63), Гнаньон, Данзе, Гуркюфф Й., Фернандес, Энрике (Гросицки, 56), Нтеп (Диакаби, 79), Сьо

Предупреждения:

Маркиньос, 61 - Мендеш, 49; Энрике, 50

Судья:

Амори Делерю (Франция)

Место и дата

06 ноября 22:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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