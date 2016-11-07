«ПСЖ» разгромил «Ренн», забив четыре безответных мяча
В матче 12-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен»
на своем поле разгромил «Ренн», забив четыре безответных мяча (4:0).
В составе победителей голами отметились Эдисон Кавани,
Адриен Рабио, Марко Верратти, а также полузащитник гостей Желсон Фернандеш
забил в свои ворота.
После этого матча подопечные Унаи Эмери расположились
на третьем месте, имея в активе 26 очков, а красно-черные с 20-ю очками
занимают пятое место турнирной таблицы
В следующем туре парижане 19 ноября примут на своем поле «Нант», а «Ренн» сыграет в этот же день с «Анже».
Чемпионат Франции
12-й тур
Матч
Голы
Фернандес 31 (1:0 - автогол). Кавани 42 (2:0). Рабьо 67 (3:0). Вератти 80 (4:0).
Состав
ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Орье, Тиаго Силва, Максвелл, Вератти, Ди Мария, Матюиди (Мотта, 61), Рабьо, Лукас (Бен Арфа, 69), Кавани (Хесе, 45)
Ренн: Костиль, Мендеш, Бааль, Бенсебайни (Жанвье, 63), Гнаньон, Данзе, Гуркюфф Й., Фернандес, Энрике (Гросицки, 56), Нтеп (Диакаби, 79), Сьо
Предупреждения:
Маркиньос, 61 - Мендеш, 49; Энрике, 50
Судья:
Амори Делерю (Франция)
Место и дата
06 ноября 22:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция