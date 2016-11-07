«ПСЖ» разгромил «Ренн», забив четыре безответных мяча

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на своем поле разгромил «Ренн», забив четыре безответных мяча (4:0).

В составе победителей голами отметились Эдисон Кавани, Адриен Рабио, Марко Верратти, а также полузащитник гостей Желсон Фернандеш забил в свои ворота.

После этого матча подопечные Унаи Эмери расположились на третьем месте, имея в активе 26 очков, а красно-черные с 20-ю очками занимают пятое место турнирной таблицы

В следующем туре парижане 19 ноября примут на своем поле «Нант», а «Ренн» сыграет в этот же день с «Анже».

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12-й тур