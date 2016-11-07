Во Владимире юный боксер скончался после нокдауна

Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летнего школьника, после нокдауна во время соревнований по боксу.

«03 ноября 2016 года в числе других воспитанников школы мальчик был допущен к соревнованиям, проходившим в спортивном комплексе «Молодежный» на улице Егорова.

После двух дней соревнований после одержанных побед 5 ноября 2016 года он также участвовал в поединке, во время которого после пропущенных ударов в голову и второго нокдауна, судья прекратил бой.

Мальчик почувствовал себя плохо, у него начались судороги, врачи, дежурившие на соревновании, пытались оказать ему первую медицинскую помощь. Прибывшие на место специалисты «Скорой медицинской помощи» приняли меры к реанимации подростка, однако положительного результата они не принесли, несовершеннолетний умер в реамобиле», - говорится на официальном сайт СК РФ по Владимирской области.

Следствием уже установлены данные, свидетельствующие о том, что состояние здоровья несовершеннолетнего требовало особого внимания в связи с перенесенной им несколько лет назад серьезной травмой головы. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.