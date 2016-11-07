Во Владимире юный боксер скончался после нокдауна
Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту смерти
15-летнего школьника, после нокдауна во время соревнований по боксу.
«03 ноября 2016 года в числе других воспитанников школы мальчик
был допущен к соревнованиям, проходившим в спортивном комплексе «Молодежный» на
улице Егорова.
После двух дней соревнований после одержанных побед 5 ноября
2016 года он также участвовал в поединке, во время которого после пропущенных
ударов в голову и второго нокдауна, судья прекратил бой.
Мальчик почувствовал себя плохо, у него начались судороги,
врачи, дежурившие на соревновании, пытались оказать ему первую медицинскую
помощь. Прибывшие на место специалисты «Скорой медицинской помощи» приняли меры
к реанимации подростка, однако положительного результата они не принесли,
несовершеннолетний умер в реамобиле», - говорится на официальном сайт СК РФ по
Владимирской области.
Следствием уже установлены данные, свидетельствующие о том, что
состояние здоровья несовершеннолетнего требовало особого внимания в связи с
перенесенной им несколько лет назад серьезной травмой головы. В настоящее время
проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех
обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.