Клубный доктор «Фенербахче»: С ван Перси ничего страшного не произошло, все хорошо
Клубный доктор «Фенербахче» Бурак Кундурачоглу прокомментировал серьезность травмы Робина ван Перси.
«Робин получил удар в глаз, в результате чего разорвалось веко и началось кровотечение. Мы оказали ему первую медицинскую помощь и отправили в офтальмологическую больницу. После осмотра стало ясно, что ничего страшного не произошло, все хорошо», - сказал Кундурачоглу.
Робину ван Перси порвали веко в матче "Акхисар" - "Фенербахче".— Руслан Абушкин (@abushkin) 6 ноября 2016 г.
Скорее всего, он больше не будет видеть левым глазом...
Здоровья! pic.twitter.com/s61w3OPITq
Напомним, ван
Перси получил травму глаза в матче десятого тура высшей лиги Турции с «Акхисар
Беледие» (3:1).
Стоит отметить, перед тем, как получить травму 33-летний голландец открыл счет в матче, забив на 26 минуте.
Добавим, к концу матча форвард вернулся на стадион и досмотрел игру.
Robin van Persie came back to watch the game after his eye injury. pic.twitter.com/R7svICnGxS— Fener Int (@fenerint) 6 ноября 2016 г.