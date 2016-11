Клубный доктор «Фенербахче»: С ван Перси ничего страшного не произошло, все хорошо

Клубный доктор «Фенербахче» Бурак Кундурачоглу прокомментировал серьезность травмы Робина ван Перси.

«Робин получил удар в глаз, в результате чего разорвалось веко и началось кровотечение. Мы оказали ему первую медицинскую помощь и отправили в офтальмологическую больницу. После осмотра стало ясно, что ничего страшного не произошло, все хорошо», - сказал Кундурачоглу.

Напомним, ван Перси получил травму глаза в матче десятого тура высшей лиги Турции с «Акхисар Беледие» (3:1). В конце первого тайма в единоборстве в штрафного соперника голландец получил удар в левый глаз, в результате чего у игрока появилась кровь на лице. Нападающий был заменен на бывшего форварда «Спартака» Эммануэля Эменике.

Стоит отметить, перед тем, как получить травму 33-летний голландец открыл счет в матче, забив на 26 минуте.

Добавим, к концу матча форвард вернулся на стадион и досмотрел игру.

Robin van Persie came back to watch the game after his eye injury. pic.twitter.com/R7svICnGxS