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Клубный доктор «Фенербахче»: С ван Перси ничего страшного не произошло, все хорошо

Источник:  ФК «Фенербахче»Комментарии

Клубный доктор «Фенербахче» Бурак Кундурачоглу прокомментировал серьезность травмы Робина ван Перси.

«Робин получил удар в глаз, в результате чего разорвалось веко и началось кровотечение. Мы оказали ему первую медицинскую помощь и отправили в офтальмологическую больницу. После осмотра стало ясно, что ничего страшного не произошло, все хорошо», - сказал Кундурачоглу.

Напомним, ван Перси получил травму глаза в матче десятого тура высшей лиги Турции с «Акхисар Беледие» (3:1). В конце первого тайма в единоборстве в штрафного соперника голландец получил удар в левый глаз, в результате чего у игрока появилась кровь на лице. Нападающий был заменен на бывшего форварда «Спартака» Эммануэля Эменике.

Стоит отметить, перед тем, как получить травму 33-летний голландец открыл счет в матче, забив на 26 минуте.

Добавим, к концу матча форвард вернулся на стадион и досмотрел игру.

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