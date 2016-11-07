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Хет-трик Салаха принес победу «Роме» над «Болоньей»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле разгромила «Болонью» со счетом 3:0.

Все три мяча хозяев поля забил 24-летний египтянин Мохаммед Салах.

После этого матча римляне с 26-ю очками занимают вторую строчку турнирной таблицы, а «Болонья» расположилась на 16-м месте, имея в активе 13 очков.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти 20 ноября на выезде сыграют с «Аталантой», а красно-синие примут в этот же день «Палермо».

Чемпионат Италии
12-й тур

Матч

Рома - Болонья - 3:0 (1:0)

Голы

Салах 13 (1:0). Салах 62 (2:0). Салах 71 (3:0).

Состав

Рома: Щесны, Фацио, Рюдигер (Паредес, 57), Жуан, Бруно Перес (Герсон, 77), Строотман, Салах (Эль-Шаарави, 85), Де Росси, Наингголан, Перотти, Джеко

Болонья: да Коста, Феррари, Масина (Торосидис, 84), Крафт, Эландер, Джемаили, Вивиани, Таидер (Пулгар, 65), Крейчи, Надь, Умар (Дестро, 50)

Предупреждения:

Паредес, 64 - нет

Судья:

Пьеро Джакомелли (Италия)

Место и дата

06 ноября 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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