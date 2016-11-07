Хет-трик Салаха принес победу «Роме» над «Болоньей»
В матче 12-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем
поле разгромила «Болонью» со счетом 3:0.
Все три мяча хозяев поля забил 24-летний египтянин
Мохаммед Салах.
После этого матча римляне с 26-ю очками занимают
вторую строчку турнирной таблицы, а «Болонья» расположилась на 16-м месте, имея
в активе 13 очков.
В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти 20 ноября
на выезде сыграют с «Аталантой», а красно-синие примут в этот же день «Палермо».
Чемпионат Италии
12-й тур
Матч
Голы
Салах 13 (1:0). Салах 62 (2:0). Салах 71 (3:0).
Состав
Рома: Щесны, Фацио, Рюдигер (Паредес, 57), Жуан, Бруно Перес (Герсон, 77), Строотман, Салах (Эль-Шаарави, 85), Де Росси, Наингголан, Перотти, Джеко
Болонья: да Коста, Феррари, Масина (Торосидис, 84), Крафт, Эландер, Джемаили, Вивиани, Таидер (Пулгар, 65), Крейчи, Надь, Умар (Дестро, 50)
Предупреждения:
Паредес, 64 - нет
Судья:
Пьеро Джакомелли (Италия)
Место и дата
06 ноября 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция