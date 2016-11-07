Хет-трик Салаха принес победу «Роме» над «Болоньей»

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле разгромила «Болонью» со счетом 3:0.

Все три мяча хозяев поля забил 24-летний египтянин Мохаммед Салах.

После этого матча римляне с 26-ю очками занимают вторую строчку турнирной таблицы, а «Болонья» расположилась на 16-м месте, имея в активе 13 очков.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти 20 ноября на выезде сыграют с «Аталантой», а красно-синие примут в этот же день «Палермо».

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12-й тур