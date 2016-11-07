Жоаозиньо: Игроки, тренеры и президент недовольны результатом матча с «Оренбургом»

Нападающий «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:3).

- Это был очень тяжелый и нервный матч, особенно после того, как мы пропустили второй гол.

- Почему так получилось, что команда вела 2:0, а потом пропустила три мяча?

Я думаю причина кроется в низкой концентрации команды. Мы получили голы со стандартов и просто растерялись. Мы полностью выкладываемся на тренировках, слушаем и понимаем тренера. Просто нам попадаются противники, которые закрыто играют – это для нас большая проблема.

- Судейство было объективным сегодня?

- Я не хочу комментировать работу судей. Это все останется внутри поля и за его пределами я об это не хочу говорить.

- О чем был разговор после матча в раздевалке?

- Все что произошло в раздевалке – останется в раздевалке. Я могу сказать только, что все недовольны результатом: игроки, тренерский штаб и президент.

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