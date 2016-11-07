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Жоаозиньо: Игроки, тренеры и президент недовольны результатом матча с «Оренбургом»

Александр Семкив, Сергей Апенькин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:3).

- Это был очень тяжелый и нервный матч, особенно после того, как мы пропустили второй гол.

- Почему так получилось, что команда вела 2:0, а потом пропустила три мяча?

Я думаю причина кроется в низкой концентрации команды. Мы получили голы со стандартов и просто растерялись. Мы полностью выкладываемся на тренировках, слушаем и понимаем тренера. Просто нам попадаются противники, которые закрыто играют – это для нас большая проблема.

- Судейство было объективным сегодня?

- Я не хочу комментировать работу судей. Это все останется внутри поля и за его пределами я об это не хочу говорить.

- О чем был разговор после матча в раздевалке?

- Все что произошло в раздевалке – останется в раздевалке. Я могу сказать только, что все недовольны результатом: игроки, тренерский штаб и президент.

Чемпионат России
13-тур

Матч

Краснодар - Оренбург - 3:3 (2:3)

Голы

Перейра 9 (1:0). Ари 11 (2:0). Бреев 16 (2:1). Полуяхтов 21 (2:2). Полуяхтов 31 (2:3). Мартынович 75 (3:3).

Состав

Краснодар: Крицюк (Синицын, 35), Мартынович, Калешин, Гранквист, Перейра, Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Лаборде (Вандерсон, 65), Петров (Окриашвили, 46), Газинский, Ари

Оренбург: Гутор, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Малых, Бреев, Коронов (Ефремов, 46), Георгиев (Нехайчик, 55), Афонин, Воробьёв, Делькин (Кацалапов, 76)

Предупреждения:

Калешин, 20 - Андреев, 19; Кацалапов, 90; Гутор, 90; Воробьёв, 90

Удаления:

Эбуэ Куасси, 44 - Малых, 73

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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