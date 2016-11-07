Жоаозиньо: Игроки, тренеры и президент недовольны результатом матча с «Оренбургом»
Нападающий «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал
результат матча 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:3).
- Это был очень тяжелый
и нервный матч, особенно после того, как мы пропустили второй гол.
- Почему так получилось, что команда вела 2:0,
а потом пропустила три мяча?
Я думаю причина кроется в низкой концентрации команды. Мы получили голы со стандартов и просто растерялись. Мы полностью выкладываемся на тренировках, слушаем и понимаем тренера. Просто нам попадаются противники, которые закрыто играют – это для нас большая проблема.
- Судейство было объективным сегодня?
- Я не хочу
комментировать работу судей. Это все останется внутри поля и за его пределами я об это не хочу говорить.
- О чем был разговор после матча в раздевалке?
- Все что произошло в раздевалке – останется в раздевалке. Я могу сказать только, что все недовольны результатом: игроки, тренерский штаб и президент.
Чемпионат России
13-тур
Матч
Краснодар - Оренбург - 3:3 (2:3)
Голы
Перейра 9 (1:0). Ари 11 (2:0). Бреев 16 (2:1). Полуяхтов 21 (2:2). Полуяхтов 31 (2:3). Мартынович 75 (3:3).
Состав
Краснодар: Крицюк (Синицын, 35), Мартынович, Калешин, Гранквист, Перейра, Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Лаборде (Вандерсон, 65), Петров (Окриашвили, 46), Газинский, Ари
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Малых, Бреев, Коронов (Ефремов, 46), Георгиев (Нехайчик, 55), Афонин, Воробьёв, Делькин (Кацалапов, 76)
Предупреждения:
Калешин, 20 - Андреев, 19; Кацалапов, 90; Гутор, 90; Воробьёв, 90
Удаления:
Эбуэ Куасси, 44 - Малых, 73
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция