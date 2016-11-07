Гари Линекер: Если «Лестер» защитит титул чемпиона, то я проведу эфир голым, стоя на голове

Экс-нападающий сборной Англии, ныне ведущий программы «Матч дня» на ВВС Гари Линекер заявил, что проведет свою первую передачу в следующем сезоне голым, если «Лестер» защитит титул чемпиона Англии.

«Если «Лестер» защитит титул чемпиона Англии, то я проведу первый эфир «Матч дня» в следующем сезоне голым, стоя на голове, в то время, как Ширер и Райт будут бить меня палками», - написал в твиттере Линекер.

If Leicester retain the title I'll do the first MOTD next season naked, standing on my head while Shearer and Wrighty beat me with a stick. — Gary Lineker (@GaryLineker) 6 ноября 2016 г.

Отметим, что в прошлом году Линекер пообещал провести прямой эфир в трусах, если «лисы» станут чемпионами страны. В итоге подопечные Клаудио Раньери стали первыми в премьер-лиге, а телеведущий сдержал слово.

Напомним, вчера, 6 ноября, «Лестер» в домашнем матче проиграл «Вест Бромвичу» со счетом 1:2. После 11 матчей чемпионата Англии «лисы» расположились на 14-м месте, имея в активе 12 очков. В следующем туре команда из Лестера 19 ноября сыграет на выезде с «Уотфордом».