Гари Линекер: Если «Лестер» защитит титул чемпиона, то я проведу эфир голым, стоя на голове

Экс-нападающий сборной Англии, ныне ведущий программы «Матч дня» на ВВС Гари Линекер заявил, что проведет свою первую передачу в следующем сезоне голым, если «Лестер» защитит титул чемпиона Англии.

«Если «Лестер» защитит титул чемпиона Англии, то я проведу первый эфир «Матч дня» в следующем сезоне голым, стоя на голове, в то время, как Ширер и Райт будут бить меня палками», - написал в твиттере Линекер.

If Leicester retain the title I'll do the first MOTD next season naked, standing on my head while Shearer and Wrighty beat me with a stick.