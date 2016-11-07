Торнике Окриашвили: Тяжело играть, когда все футболисты соперника защищаются

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:3).

«Мы выигрывали и, наверное, расслабились при счёте 2:0, поверили в то, что уже победили, но всё было впереди, — приводит слова футболиста сборной Грузии наш корреспондент Максим Куликов. — К счастью мы не проиграли, но что случилось, то случилось. Конечно, мы недовольны результатом. «Оренбург» бился, думаю, они больше заслужили ничью, нежели поражение. Мы играли вдесятером, что тяжело. Мне кажется, что на удаление Эбуэ Куасси не наиграл. Там была стопроцентная жёлтая карточка. Это удаление сыграло решающую роль. У нас много голевых моментов в каждой игре, но мы не забиваем. Тренер, конечно, был недоволен, как и мы. Очень тяжело играть против команды, в которой обороняется все одиннадцать человек», - приводит слова Окриашвили «Матч ТВ».

Напомним, после этого матча команда из Краснодара расположилась на пятом месте турнирной таблицы, имея в активе 21 очко. В следующем туре подопечные Игоря Шалимова 20 ноября примут «Урал».

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