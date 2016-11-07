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Торнике Окриашвили: Тяжело играть, когда все футболисты соперника защищаются

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:3).

 «Мы выигрывали и, наверное, расслабились при счёте 2:0, поверили в то, что уже победили, но всё было впереди, — приводит слова футболиста сборной Грузии наш корреспондент Максим Куликов. — К счастью мы не проиграли, но что случилось, то случилось. Конечно, мы недовольны результатом. «Оренбург» бился, думаю, они больше заслужили ничью, нежели поражение. Мы играли вдесятером, что тяжело. Мне кажется, что на удаление Эбуэ Куасси не наиграл. Там была стопроцентная жёлтая карточка. Это удаление сыграло решающую роль. У нас много голевых моментов в каждой игре, но мы не забиваем. Тренер, конечно, был недоволен, как и мы. Очень тяжело играть против команды, в которой обороняется все одиннадцать человек», - приводит слова Окриашвили «Матч ТВ».

Напомним, после этого матча команда из Краснодара расположилась на пятом месте турнирной таблицы, имея в активе 21 очко. В следующем туре подопечные Игоря Шалимова 20 ноября примут «Урал».  

Чемпионат России
13-тур

Матч

Краснодар - Оренбург - 3:3 (2:3)

Голы

Перейра 9 (1:0). Ари 11 (2:0). Бреев 16 (2:1). Полуяхтов 21 (2:2). Полуяхтов 31 (2:3). Мартынович 75 (3:3).

Состав

Краснодар: Крицюк (Синицын, 35), Мартынович, Калешин, Гранквист, Перейра, Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Лаборде (Вандерсон, 65), Петров (Окриашвили, 46), Газинский, Ари

Оренбург: Гутор, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Малых, Бреев, Коронов (Ефремов, 46), Георгиев (Нехайчик, 55), Афонин, Воробьёв, Делькин (Кацалапов, 76)

Предупреждения:

Калешин, 20 - Андреев, 19; Кацалапов, 90; Гутор, 90; Воробьёв, 90

Удаления:

Эбуэ Куасси, 44 - Малых, 73

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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