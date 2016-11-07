НХЛ. «Детройт» потерпел пятое поражение к ряду, проиграв «Эдмонтону» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
7 ноября
Матч
Место и дата
07 ноября 05:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Сент-Луис - Колорадо - 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Голы:
Фаббри (Шаттенкирк, Яшкин), 1:37 (1:0). Лехтеря (Гуннарссон, Тарасенко), 3:35 (2:0). Дюшен (Тютин, Бушемин), 26:38 (2:1). Шварц (Стеен, Шаттенкирк), 34:54 (3:1). Апшолл (Бродзяк, Ривз), 37:03 (4:1). Перрон (Шаттенкирк, Парайко), 39:06 (5:1).
Место и дата
07 ноября 01:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Каролина - Нью-Джерси - 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Голы:
Каммаллери (Зэйджак, Беннетт), 24:31 (0:1). Каммаллери (Йозефсон), 27:56 (0:2). Каммаллери (Беннетт, Мур), 48:30 (0:3). Нестрашил (Стаал, Хэнифин), 53:01 (1:3). Грин 59:05 (1:4).
Место и дата
07 ноября 02:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Рейнджерс - Виннипег - 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)Перерыв
Голы:
Хэйс (Клейн, Скджей), 2:21 (1:0). Лайне (Шейфли, Чиаро), 10:45 (1:1). Зукарелло (Крейдер), 30:02 (2:1). Шейфли (Постма, Элерс), 32:02 (2:2). Миллер (Холден), 33:01 (3:2). Фаст (Клейн, Пирри), 36:24 (4:2). Бучневич (Пирри, Кленденинг), 37:05 (5:2).
Место и дата
07 ноября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция