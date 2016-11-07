«Сент-Луис» Тарасенко обыграл «Колорадо», забросив пять шайб в ворота Варламова
В матче регулярного чемпионата Национальной
хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:1.
В составе победителей голами
отметились Робби Фаббри, Йори Лехтеря, Джейден Шварц, Скотт Апшолл и Дэвид
Перрон. У гостей единственную шайбу забросил Мэтт Дюшейн.
Российский нападающий хозяев
поля Владимир Тарасенко, как и россиянин из «Колорадо» Федор Тютин заработали
по одному очку, сделав по одной результативной передаче.
В следующем туре «Сент-Луис» 10 ноября сыграет с «Чикаго», а «Колорадо» днем ранее примет «Аризону».
Матч
Сент-Луис - Колорадо - 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Голы:
Фаббри (Шаттенкирк, Яшкин), 1:37 (1:0). Лехтеря (Гуннарссон, Тарасенко), 3:35 (2:0). Дюшен (Тютин, Бушемин), 26:38 (2:1). Шварц (Стеен, Шаттенкирк), 34:54 (3:1). Апшолл (Бродзяк, Ривз), 37:03 (4:1). Перрон (Шаттенкирк, Парайко), 39:06 (5:1).
Место и дата
07 ноября 01:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция