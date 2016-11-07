«Сент-Луис» Тарасенко обыграл «Колорадо», забросив пять шайб в ворота Варламова

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Робби Фаббри, Йори Лехтеря, Джейден Шварц, Скотт Апшолл и Дэвид Перрон. У гостей единственную шайбу забросил Мэтт Дюшейн.

Российский нападающий хозяев поля Владимир Тарасенко, как и россиянин из «Колорадо» Федор Тютин заработали по одному очку, сделав по одной результативной передаче.

В следующем туре «Сент-Луис» 10 ноября сыграет с «Чикаго», а «Колорадо» днем ранее примет «Аризону».