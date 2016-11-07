Адилсон: Спустя шесть месяцев вернулся на поле и обрадован победой над «Зенитом»

Полузащитник «Терека» Адилсон поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:1), который прошел в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Сегодня был особенный день! Спустя шесть месяцев вдали от футбола, я вернулся сегодня на поле в большой игре против «Зенита», и обрадован победой. Спасибо всем, кто помог мне в восстановлении и продолжал верить в меня. Особенно моей любимой Дейзинаре и моим друзьям Тьяго Албукерке и Родолфо. Я также рад встретить большого друга, я бы сказал брата — Маурисио. Именно футбол подарил мне всех этих отличных друзей», - написал в инстаграме Адилсон.

Напомним, после этой победы подопечные Рашида Рахимова поднялись на третье место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.