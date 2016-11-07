Адилсон: Спустя шесть месяцев вернулся на поле и обрадован победой над «Зенитом»
Полузащитник «Терека»
Адилсон поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:1), который прошел в
рамках 13-го тура чемпионата России.
«Сегодня был особенный день!
Спустя шесть месяцев вдали от футбола, я вернулся сегодня на поле в большой
игре против «Зенита», и обрадован победой. Спасибо всем, кто помог мне в
восстановлении и продолжал верить в меня. Особенно моей любимой Дейзинаре и
моим друзьям Тьяго Албукерке и Родолфо. Я также рад встретить большого друга, я
бы сказал брата — Маурисио. Именно футбол подарил мне всех этих отличных друзей»,
- написал в инстаграме Адилсон.
Напомним, после этой победы подопечные Рашида Рахимова поднялись на третье место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция