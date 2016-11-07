Александр Бубнов: Фернандо только прибавляет с каждой игрой

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Фернандо, который забил победный гол в ворота «Томи» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Полузащитник «Спартака» играет все большую роль в команде. Если раньше от Фернандо ждали качественных пасов партнерам, развития атак, то сейчас он готов и завершать комбинации, как это случилось в Томске. Его отличный удар принес спартаковцам победу в матче, проходившем в непростых условиях. Он подтвердил свой уровень, но главное его качество — это стабильность. Фернандо только прибавляет с каждой игрой»,- цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, после этого матча «Спартак» лидирует в чемпионате, имея в активе 31 очко. В следующем туре столичный клуб 20 ноября примет на своем поле «Амкар».