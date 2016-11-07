Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: Фернандо только прибавляет с каждой игрой

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Фернандо, который забил победный гол в ворота «Томи» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Полузащитник «Спартака» играет все большую роль в команде. Если раньше от Фернандо ждали качественных пасов партнерам, развития атак, то сейчас он готов и завершать комбинации, как это случилось в Томске. Его отличный удар принес спартаковцам победу в матче, проходившем в непростых условиях. Он подтвердил свой уровень, но главное его качество — это стабильность. Фернандо только прибавляет с каждой игрой»,- цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, после этого матча «Спартак» лидирует в чемпионате, имея в активе 31 очко. В следующем туре столичный клуб 20 ноября примет на своем поле «Амкар».

Матч

Томь - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Фернандо 42 (0:1).

Состав

Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)

Предупреждения:

Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Адилсон: Спустя шесть месяцев вернулся на поле и обрадован победой над «Зенитом»Полузащитник «Терека» Адилсон поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:1), который прошел в рамках 13-го тура чемпионата России.Жоаозиньо: Игроки, тренеры и президент недовольны результатом матча с «Оренбургом»Нападающий «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:3).Торнике Окриашвили: Тяжело играть, когда все футболисты соперника защищаютсяПолузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:3).«Я не хотел провоцировать Евдокимова». Журналист – о перепалке с тренером«Я не хотел провоцировать Евдокимова». Журналист – о перепалке с тренеромЖурналист «Независимой спортивной газеты» Антон Тихий прокомментировал инцидент с главным тренером «Оренбурга» Робертом Евдокимовым.Александр Бубнов: Говорили, что у ЦСКА некому забивать, но на этот раз подвела оборонаФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча ЦСКА – «Амкар» в 13-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью – 2:2.Ткачук вызван в сборную России, Березуцкий, Фернандес и Головин пропустят сборПолузащитник «Рубина» Денис Ткачук вызван в сборную России на подготовку к товарищеским матчам с Катаром и Румынией.«Теперь микрофон надо взять Миллеру». Ловчев о матчах «Зенита» и ЦСКА«Теперь микрофон надо взять Миллеру». Ловчев о матчах «Зенита» и ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев предлагает способ, как завести «Зенит», отмечает «правостороннее движение» ЦСКАЖурналист Антон Тихий: Евдокимов сказал, что журналисты – клоуны. И добавил слово из пяти буквЖурналист краснодарской «Независимой спортивной газеты» Антон Тихий прокомментировал инцидент с главным тренером «Оренбурга» Робертом Евдокимовым после пресс-конференции, посвященной матчу с «Краснодаром» (3:3).«Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей, ЦСКА опустился на четвертое местоПосле 13-го тура премьер-лиги «Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория красно-белых – 31924 человека.Матч «Краснодар» – «Оренбург» стал самым посещаемым в 13-м туреМатчи 13-го тура посетили 78484 человека, то есть средняя аудитория одного матча составила 9811 человек. Стадионы заполнились на 40,4%.Секу Конде: Я уже играл на Украине на снегу, но все равно это тяжелоЗащитник «Амкара» Секу Конде прокомментировал матч 13-го тура с ЦСКА (2:2) на «Арене ЦСКА» в Москве.Доменико Кришито: Мы смотрим только вперед – сезон длинный, а отставание от первого места всего три очкаЗащитник «Зенита» Доменико Кришито подвел итоги матча 13-го тура премьер-лиги с «Тереком» (2:2) на «Ахмат Арене» в Грозном.Гаджи Гаджиев: Джикия хочет играть за Россию, но его интенсивно «атакует» ГрузияГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после матча против ЦСКА в 13-м туре чемпионата России (2:2) рассказал о вызове в сборную России центрального защитника команды Георгия Джикии. Он отметил, что Джикию приглашают и в сборную Грузии.Роман Бабаев: Надеюсь, Чалов вырастет в игрока основного состава ЦСКАГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о дебюте форварда Федора Чалова в основном составе команды в премьер-лиге.«Зенит», это старость. Колонка Юрия Цыбанева«Зенит», это старость. Колонка Юрия ЦыбаневаЭто совсем даже не про возраст Мирчи Луческу, не подумайте. Это, напротив, зенитовскому тренеру в помощь и в поддержку.Игорь Шалимов: То, что случилось, катастрофаГлавный тренер «Краснодара» после ничьей в матче с «Оренбургом» в рамках 13-го тура премьер-лиги заявил, что не знает, что случилось с его командой в середине первого тайма.Роберт Евдокимов: У Воробьева – серьезная травма. Он не устраивал циркГлавный тренер «Оренбурга» после ничьей в матче 13-го тура премьер-лиги назвал основные причины того, почему его команда сбавила обороты во втором тайме.Мартынович вместо Смолова. «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом»Мартынович вместо Смолова. «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом»«Краснодар» на своем поле, ведя с разницей в два мяча, свел вничью матч с «Оренбургом».Георгий Джикия: Полторы тысячи ради сборной не жалкоГеоргий Джикия: Полторы тысячи ради сборной не жалкоПосле ничьей с ЦСКА центральный защитник «Амкара», вызванный в сборную России, ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».13-й тур РФПЛ стал самым результативным в сезонеВ восьми матчах 13-го тура было забито 32 мяча.

Томь
Томькалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Луис Фернандес Суарес
Луис Фернандес Суаресвсе новости
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение