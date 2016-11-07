Александр Бубнов: Фернандо только прибавляет с каждой игрой
Футбольный эксперт Александр
Бубнов поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Фернандо, который забил
победный гол в ворота «Томи» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.
«Полузащитник «Спартака»
играет все большую роль в команде. Если раньше от Фернандо ждали качественных
пасов партнерам, развития атак, то сейчас он готов и завершать комбинации, как
это случилось в Томске. Его отличный удар принес спартаковцам победу в матче,
проходившем в непростых условиях. Он подтвердил свой уровень, но главное его
качество — это стабильность. Фернандо только прибавляет с каждой игрой»,- цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, после этого матча «Спартак» лидирует в чемпионате, имея в активе 31 очко. В следующем туре столичный клуб 20 ноября примет на своем поле «Амкар».
Матч
Голы
Фернандо 42 (0:1).
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)
Предупреждения:
Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция