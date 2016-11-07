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Ибрагимович забил 400-й гол в карьере и 25-тысячный в истории АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Златан Ибрагимович празднует гол в ворота "Суонси".
Златан Ибрагимович празднует гол в ворота "Суонси".Источник: Reuters

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович навсегда вписал себя в историю английской премьер-лиги, оформив дубль в матче 11-го тура против «Суонси» (3:1), швед забил 400-й гол в карьере и 25-тысячный в истории АПЛ.

35-летнему шведу понадобилось 694 матча, чтобы забить 400 мячей. Ранее Ибра играл за такие клубы, как: «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «Пари Сен-Жермен». В стан «Красных дьяволов» Златан перебрался минувшим летом.

В матче с «Суонси» шведский форвард оформил дубль за 12 минут. Его забитый мяч стал 25-тысячным в истории АПЛ.

«Это хороший показатель, но это не то, о чем я сейчас думаю. Я просто хочу сохранять концентрацию и постараться забить, как можно больше. Пока я играю, я продолжаю упорно работать. Я забил такое количество голов, что у иных футболистов не наберётся столько матчей в карьере, поэтому я очень счастлив», - поделился впечатлениями после матча Ибрагимович.

Напомним, первый гол в истории АПЛ забил игрок «Шеффилд Юнайтед» Брайн Дин (15 августа 1992 год). 10-тысячный гол забил Лес Фердинанд, 15-тысячный - защитник «Фулхэма» Мориц Фольц (20 декабря 2006 года). А 21 декабря 2011 года, нападающий «Астон Виллы» Марк Олбрайтон стал автором 20-тысячного гола, забив мяч в ворота лондонского «Арсенала».

Чемпионат Англии
11-й тур 

Матч

Суонси - Манчестер Юнайтед - 1:3 (0:3)

Голы

Погба 15 (0:1). Ибрагимович 21 (0:2). Ибрагимович 34 (0:3). ван дер Хоорн 69 (1:3).

Состав

Суонси: Фабиански, ван дер Хоорн, Моусон, Кингсли, Ранхель, Бриттон (Фер, 70), Роутледж (Бэрроу, 46), Сигурдссон, Ки Сун Ен, Борха, Льоренте (Монтеро, 46)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Рохо, Джонс, Янг, Кэррик, Погба (Фосу-Менса, 90), Мата (Лингард, 81), Феллайни, Руни (Шнайдерлин, 89), Ибрагимович

Предупреждения:

нет - Ибрагимович, 76; Мата, 80

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

06 ноября 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция

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