Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рейнджерс» обыграли «Виннипег», Бучневич забил второй гол в сезоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Виннипег Джетс» со счетом 5:2.

В составе победителей отметились: Кевин Хейз, Матс Зукарелло, Джей Ти Миллер, Йеспер Фаст и Павел Бучневич. У гостей отличились Патрик Лайне и Марк Шейфли.

Отметим, для 21-летнего российского форварда хозяев льда заброшенная шайба стала второй в сезоне.

После этого матча команда из Нью-Йорка с 20-ю очками расположилась на втором месте Восточной конференции, а канадский коллектив занимает восьмое место в Западной конференции, имея в активе 11 очков.

В следующем туре «Рейнджерс» 9 ноября (3:00 мск) примет «Ванкувер», а «Виннипег» в этот же день, но часом позже сыграет с «Даллас».

Матч

Рейнджерс - Виннипег - 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)

Голы:

Хэйс (Клейн, Скджей), 2:12 (1:0). Лайне (Шейфли, Чиаро), 10:45 (1:1). Зукарелло (Крейдер), 30:02 (2:1). Шейфли (Постма, Элерс), 32:02 (2:2). Миллер (Холден), 33:01 (3:2). Фаст (Клейн, Пирри), 36:24 (4:2). Бучневич (Пирри, Кленденинг), 37:05 (5:2).

Место и дата

07 ноября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Два очка Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Даллас» в ОТВ матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Даллас Старз» со счетом 4:3 ОТ.«Сент-Луис» Тарасенко обыграл «Колорадо», забросив пять шайб в ворота ВарламоваВ матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» дома обыграли «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:1.НХЛ. «Детройт» проиграл «Эдмонтону», «Нью-Джерси» обыграл «Каролину» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Рене Фазель: Следующие 4-5 недель будут определяющими в вопросе участия игроков НХЛ в ОИПрезидент ИИХФ Рене Фазель рассказал о переговорах с НХЛ по поводу участия игроков лиги в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.Анисимов продлил результативную серию до десяти матчейФорвард «Чикаго» Артем Анисимов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:2).В США скончался бывший нападающий «Авангарда» и сборной Словакии Марек СватошВ США скончался бывший нападающий «Авангарда» и сборной Словакии Марек СватошУшел из жизни известный словацкий хоккеист Марек Сватош, ранее выступавший за клубы НХЛ и КХЛ. Ему было 34 года.«Радулов отдает чудо-пас, а Овечкин гонится за Кросби». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Радулов отдает чудо-пас, а Овечкин гонится за Кросби». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Кросби, Бозак и Пикар - три звезды дня в НХЛНациональная хоккейная лига назвала трио лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Ягр получил травму в игре с «Вашингтоном»44-летний нападающий «Флориды» Яромир Ягр не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».Дубль Кросби и пас Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Сан-Хосе»«Питтсбург» нанес поражение «Сан-Хосе» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Сан-Хосе», «Монреаль» обыграл «Филадельфию» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Лос-Анджелес» дома разгромил «Калгари»Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Калгари».«Чикаго» в гостях обыграл «Даллас», Панарин и Анисимов отдали по голевой передачеХоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».«Нэшвилл» дома уступил «Каролине»Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Каролине».«Айлендерс» по буллитам проиграли «Эдмонтону»Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Эдмонтону».Шайба Тарасенко принесла «Сент-Луису» победу над «Коламбусом»Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Коламбус».Шайба Сошникова и пас Зайцева помогли «Торонто» переиграть «Ванкувер»Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер».Два очка Маркова и пас Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Филадельфию»Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Филадельфии».Гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» дожать «Флориду»Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Флориду».Шайба и пас Кучерова помогли «Тампе-Бэй» переиграть «Нью-Джерси»Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Джерси».

Виннипег
Виннипегкалендарьстатистика
Рейнджерс
Рейнджерскалендарьстатистика
Павел Бучневич
Павел Бучневичвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение