«Рейнджерс» обыграли «Виннипег», Бучневич забил второй гол в сезоне

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Виннипег Джетс» со счетом 5:2.

В составе победителей отметились: Кевин Хейз, Матс Зукарелло, Джей Ти Миллер, Йеспер Фаст и Павел Бучневич. У гостей отличились Патрик Лайне и Марк Шейфли.

Отметим, для 21-летнего российского форварда хозяев льда заброшенная шайба стала второй в сезоне.

После этого матча команда из Нью-Йорка с 20-ю очками расположилась на втором месте Восточной конференции, а канадский коллектив занимает восьмое место в Западной конференции, имея в активе 11 очков.

В следующем туре «Рейнджерс» 9 ноября (3:00 мск) примет «Ванкувер», а «Виннипег» в этот же день, но часом позже сыграет с «Даллас».