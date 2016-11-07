«Рейнджерс» обыграли «Виннипег», Бучневич забил второй гол в сезоне
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Виннипег Джетс» со счетом 5:2.
В составе победителей отметились: Кевин Хейз, Матс Зукарелло, Джей Ти Миллер, Йеспер Фаст и Павел Бучневич. У гостей отличились Патрик Лайне и Марк Шейфли.
Отметим,
для 21-летнего российского форварда хозяев льда заброшенная шайба стала второй
в сезоне.
После
этого матча команда из Нью-Йорка с 20-ю очками расположилась на втором месте
Восточной конференции, а канадский коллектив занимает восьмое место в Западной
конференции, имея в активе 11 очков.
В следующем туре «Рейнджерс» 9 ноября (3:00 мск) примет «Ванкувер», а «Виннипег» в этот же день, но часом позже сыграет с «Даллас».
Матч
Рейнджерс - Виннипег - 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)
Голы:
Хэйс (Клейн, Скджей), 2:12 (1:0). Лайне (Шейфли, Чиаро), 10:45 (1:1). Зукарелло (Крейдер), 30:02 (2:1). Шейфли (Постма, Элерс), 32:02 (2:2). Миллер (Холден), 33:01 (3:2). Фаст (Клейн, Пирри), 36:24 (4:2). Бучневич (Пирри, Кленденинг), 37:05 (5:2).
Место и дата
07 ноября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция