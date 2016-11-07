Два очка Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Даллас» в ОТ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Даллас Старз» со счетом 4:3 ОТ.

В составе победителей голами отметились: Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз, Артем Анисимов и Мартин Госса, забивший в овертайме с передачи Анисимова. В составе гостей дубль оформил Джемел Смит и один раз отличился Тайлер Сегин.

Отметим, что эта победа стала пятой к ряду для «Чикаго», который лидирует в Западной конференции 19-ю очками, а «Старз» расположился на девятом месте, имея в активе 11 очков.

В следующем туре «Блэкхоукс» 10 ноября на выезде сыграет с «Сент-Луисом», а команда из Далласа днем ранее примет «Виннипег».