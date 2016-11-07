Два очка Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Даллас» в ОТ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Даллас Старз» со счетом 4:3 ОТ.
В составе
победителей голами отметились: Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз, Артем Анисимов и
Мартин Госса, забивший в овертайме с передачи Анисимова. В составе гостей дубль
оформил Джемел Смит и один раз отличился Тайлер Сегин.
Отметим, что
эта победа стала пятой к ряду для «Чикаго», который лидирует в Западной конференции
19-ю очками, а «Старз» расположился на девятом месте, имея в активе 11 очков.
В следующем туре «Блэкхоукс» 10 ноября на выезде сыграет с «Сент-Луисом», а команда из Далласа днем ранее примет «Виннипег».
Матч
Чикаго - Даллас - 4:3 О.Т. (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Голы:
Сегин (Ивз, Руссель), 15:34 (0:1). Смит (Хэмьюс), 28:29 (0:2). Кейн (Сибрук, Тэйвс), 30:24 (1:2). Тэйвс (Хосса, Кит), 43:39 (2:2). Анисимов (Кит, Тэйвс), 44:35 (3:2). Смит (Бенн Д., Клингберг), 58:40 (3:3). Хосса (Сибрук, Анисимов), 64:31 (4:3).
Место и дата
07 ноября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция