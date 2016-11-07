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Два очка Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Даллас» в ОТ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Даллас Старз» со счетом 4:3 ОТ.

В составе победителей голами отметились: Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз, Артем Анисимов и Мартин Госса, забивший в овертайме с передачи Анисимова. В составе гостей дубль оформил Джемел Смит и один раз отличился Тайлер Сегин.

Отметим, что эта победа стала пятой к ряду для «Чикаго», который лидирует в Западной конференции 19-ю очками, а «Старз» расположился на девятом месте, имея в активе 11 очков.

В следующем туре «Блэкхоукс» 10 ноября на выезде сыграет с «Сент-Луисом», а команда из Далласа днем ранее примет «Виннипег».

Матч

Чикаго - Даллас - 4:3 О.Т. (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы:

Сегин (Ивз, Руссель), 15:34 (0:1). Смит (Хэмьюс), 28:29 (0:2). Кейн (Сибрук, Тэйвс), 30:24 (1:2). Тэйвс (Хосса, Кит), 43:39 (2:2). Анисимов (Кит, Тэйвс), 44:35 (3:2). Смит (Бенн Д., Клингберг), 58:40 (3:3). Хосса (Сибрук, Анисимов), 64:31 (4:3).

Место и дата

07 ноября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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