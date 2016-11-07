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В тройке лидеров таблицы бомбардиров НХЛ два россиянина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов заработал два очка в матче с «Даллас» (4:3 ОТ) и вновь возглавил таблицу бомбардиров НХЛ.

В копилке 28-летнего россиянина 17 (8+9) очков. На втором месте его партнер по команде Патрик Кейн - 16 (8+8) очков. Замыкает тройку лидеров российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, на счету которого 15 (11+4) очков.

Матч

Чикаго - Даллас - 4:3 О.Т. (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы:

Сегин (Ивз, Руссель), 15:34 (0:1). Смит (Хэмьюс), 28:29 (0:2). Кейн (Сибрук, Тэйвс), 30:24 (1:2). Тэйвс (Хосса, Кит), 43:39 (2:2). Анисимов (Кит, Тэйвс), 44:35 (3:2). Смит (Бенн Д., Клингберг), 58:40 (3:3). Хосса (Сибрук, Анисимов), 64:31 (4:3).

Место и дата

07 ноября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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