Андрей Синицын: Воробьёву надо дать «Оскар», он столько «умирал» на поле
Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал результат матча 13-го тура
чемпионата России с «Оренбургом» (3:3).
«Это какой-то несчастный случай — вести 2:0
и так быстро растерять преимущество. Не знаю, с чем это связано. Тренер
назвал это «затмением». Мы не должны так играть такие матчи. Надо
уверено доводить дело до победы. Возможно, потеряли концентрацию,
уверовали в свою победу после 2:0. А это сыграло с нами злую
шутку. Потом, непонятное удаление Эбуэ Куасси. Ну и «Оренбург»,
конечно, играл на удержание. Роману Воробьёву надо дать «Оскар»,
он столько «умирал» на поле. Некрасиво соперник себя вёл. Что
я могу сказать по судейству? Сейчас много можно сказать
на эмоциях. Тут надо разбираться компетентным органам. Со стороны
кажется, что арбитр сделал очень много ошибок, но это, наверное,
не анализ, а мои эмоции. Трудно ли было выходить по ходу
игры? Я был готов к этому», - цитирует Синицына «Матч ТВ».
Напомним,
после этого матча команда из Краснодара расположилась на пятом месте турнирной
таблицы, имея в активе 21 очко. В следующем туре подопечные Игоря Шалимова 20
ноября примут «Урал».
Чемпионат России
13-тур
Краснодар - Оренбург - 3:3 (2:3) Перейра 9 (1:0). Ари 11 (2:0). Бреев 16 (2:1). Полуяхтов 21 (2:2). Полуяхтов 31 (2:3). Мартынович 75 (3:3). Краснодар: Крицюк (Синицын, 35), Мартынович, Калешин, Гранквист, Перейра, Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Лаборде (Вандерсон, 65), Петров (Окриашвили, 46), Газинский, Ари Оренбург: Гутор, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Малых, Бреев, Коронов (Ефремов, 46), Георгиев (Нехайчик, 55), Афонин, Воробьёв, Делькин (Кацалапов, 76) Калешин, 20 - Андреев, 19; Кацалапов, 90; Гутор, 90; Воробьёв, 90 Эбуэ Куасси, 44 - Малых, 73 Виталий Мешков (Россия) 06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Удаления:
Судья:
Место и дата
Краснодар - Оренбург - 3:3 (2:3)
Перейра 9 (1:0). Ари 11 (2:0). Бреев 16 (2:1). Полуяхтов 21 (2:2). Полуяхтов 31 (2:3). Мартынович 75 (3:3).
Краснодар: Крицюк (Синицын, 35), Мартынович, Калешин, Гранквист, Перейра, Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Лаборде (Вандерсон, 65), Петров (Окриашвили, 46), Газинский, Ари
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Малых, Бреев, Коронов (Ефремов, 46), Георгиев (Нехайчик, 55), Афонин, Воробьёв, Делькин (Кацалапов, 76)
Калешин, 20 - Андреев, 19; Кацалапов, 90; Гутор, 90; Воробьёв, 90
Эбуэ Куасси, 44 - Малых, 73
Виталий Мешков (Россия)
06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция