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Андрей Синицын: Воробьёву надо дать «Оскар», он столько «умирал» на поле

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:3).

«Это какой-то несчастный случай — вести 2:0 и так быстро растерять преимущество.  Не знаю, с чем это связано. Тренер назвал это «затмением». Мы не должны так играть такие матчи. Надо уверено доводить дело до победы. Возможно, потеряли концентрацию, уверовали в свою победу после 2:0. А это сыграло с нами злую шутку. Потом, непонятное удаление Эбуэ Куасси. Ну и «Оренбург», конечно, играл на удержание. Роману Воробьёву надо дать «Оскар», он столько «умирал» на поле. Некрасиво соперник себя вёл. Что я могу сказать по судейству? Сейчас много можно сказать на эмоциях. Тут надо разбираться компетентным органам. Со стороны кажется, что арбитр сделал очень много ошибок, но это, наверное, не анализ, а мои эмоции. Трудно ли было выходить по ходу игры? Я был готов к этому», - цитирует Синицына «Матч ТВ».

Напомним, после этого матча команда из Краснодара расположилась на пятом месте турнирной таблицы, имея в активе 21 очко. В следующем туре подопечные Игоря Шалимова 20 ноября примут «Урал». 

Чемпионат России
13-тур

Матч

Краснодар - Оренбург - 3:3 (2:3)

Голы

Перейра 9 (1:0). Ари 11 (2:0). Бреев 16 (2:1). Полуяхтов 21 (2:2). Полуяхтов 31 (2:3). Мартынович 75 (3:3).

Состав

Краснодар: Крицюк (Синицын, 35), Мартынович, Калешин, Гранквист, Перейра, Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Лаборде (Вандерсон, 65), Петров (Окриашвили, 46), Газинский, Ари

Оренбург: Гутор, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Малых, Бреев, Коронов (Ефремов, 46), Георгиев (Нехайчик, 55), Афонин, Воробьёв, Делькин (Кацалапов, 76)

Предупреждения:

Калешин, 20 - Андреев, 19; Кацалапов, 90; Гутор, 90; Воробьёв, 90

Удаления:

Эбуэ Куасси, 44 - Малых, 73

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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