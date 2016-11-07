Андрей Синицын: Воробьёву надо дать «Оскар», он столько «умирал» на поле

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:3).

«Это какой-то несчастный случай — вести 2:0 и так быстро растерять преимущество. Не знаю, с чем это связано. Тренер назвал это «затмением». Мы не должны так играть такие матчи. Надо уверено доводить дело до победы. Возможно, потеряли концентрацию, уверовали в свою победу после 2:0. А это сыграло с нами злую шутку. Потом, непонятное удаление Эбуэ Куасси. Ну и «Оренбург», конечно, играл на удержание. Роману Воробьёву надо дать «Оскар», он столько «умирал» на поле. Некрасиво соперник себя вёл. Что я могу сказать по судейству? Сейчас много можно сказать на эмоциях. Тут надо разбираться компетентным органам. Со стороны кажется, что арбитр сделал очень много ошибок, но это, наверное, не анализ, а мои эмоции. Трудно ли было выходить по ходу игры? Я был готов к этому», - цитирует Синицына «Матч ТВ».

Напомним, после этого матча команда из Краснодара расположилась на пятом месте турнирной таблицы, имея в активе 21 очко. В следующем туре подопечные Игоря Шалимова 20 ноября примут «Урал».

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