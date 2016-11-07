Тренерский штаб и руководство «Челси» приняли решение расстаться с полузащитником Сеском Фабрегасом. Об этом сообщает издание Daily Mail.



Согласно информации источника, игрок сборной Испании покинет английский клуб зимой 2017 года. Отмечается, что на замену футболисту клуб рассматривает кандидатуру полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе. Также сообщается, что Фабрегас не намерен покидать «Челси» и готов бороться за место в основе.



В нынешнем сезоне 29-летний испанец провел на клубном уровне 6 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.