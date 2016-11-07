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Жерар Пике: Если бы «Золотой мяч» давали лучшему игроку мира, то Месси должен был бы получать его постоянно

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам каждого года должен доставаться форварду сине-гранатовых и сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Если бы «Золотой мяч» давали лучшему футболисту мира, то Месси должен был бы получать его постоянно с 2009 года. Это другой уровень футбола», – приводит слова Пике Goal.

Напомним, Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Вместе с «Барселоной» аргентинский футболист выигрывал чемпионат (8 раз), Кубок (4) и Суперкубок Испании (6), Лигу чемпионов (4), Суперкубок УЕФА (3), а также клубный чемпионат мира (3). 


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