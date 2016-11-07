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Жозе Моуринью: Чтобы начать конкурировать «Манчестер Юнайтед» должен играть на пределе своих возможностей

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, чего не хватает его команде в нынешнем сезоне. 

Напомним, по итогам 11-ти туров «красные дьяволы» занимают шестое место в таблице АПЛ, набрав 18 баллов. 

«У меня есть друг, который является теннисистом. Он говорит мне, что чем больше ты играешь через боль, тем сильнее становишься. Поэтому, чтобы начать конкурировать мы должны играть на пределе своих возможностей. Это не моя прихоть, таков характер «Манчестер Юнайтед». 

Сейчас некоторые футболисты играют с проблемами, но такие вещи случаются в любом виде спорта. Знаю это, поскольку у меня есть друзья и в других видах спорта на самом высоком уровне», – приводит слова специалиста Goal.

В следующем туре «МЮ» 19 ноября на домашней арене сыграет с лондонским «Арсеналом».


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