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«Локомотив» намерен приобрести форварда молодежной сборной Венгрии

Источник:  «Известия»Комментарии
Бенце Мерво
Бенце МервоИсточник: Twitter.com

Как сообщают «Известия», тренерский штаб московского «Локомотива» планирует усилить атакующую линию команду зимой 2017 года.

Согласно информации источника, столичный клуб рассчитывает приобрести форварда «Сьона» и молодежной сборной Венгрии Бенце Мерво, который на данный момент выступает в чемпионате Польши за «Шленску».

«Спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев высокого мнения об этом игроке. Если «Сьон» не будет завышать трансферную стоимость венгерского форварда, то футболист может оказаться в «Локо» уже в январе 2017 года», – отметил источник в в столичном клубе.

В нынешнем сезоне Мерво провел на клубном уровне 9 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 250 тысяч евро, а его контракт со «Сьоном» рассчитан до 2019 года.




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