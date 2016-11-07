Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

25-тысячный гол Ибры, два очка Анисимова и порваное веко ван Перси. Главные новости утра

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра понедельника.

1). Неподражаемый Златан Ибрагимович навсегда вписал себя в историю английской премьер-лиги, оформив дубль в матче 11-го тура против «Суонси» (3:1), швед забил 400-й гол в карьере и 25-тысячный в истории АПЛ.

2). Ибра был вчера не единственным, кто забил юбилейный гол. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил свой 500-й гол за каталонский клуб.

3). Голландский форвард «Фенербахче» Робин ван Перси в матче с «Акхисар Беледие» (3:1) получил удар в глаз, в результате чего у него порвалось веко.

4). Российский хавбек «Витесса» Аршак Корян сыграл свой второй матч в чемпионате Голландии.

5). 24-летний египтянин «Ромы» Мохаммед Салах впервые в карьере оформил хет-трик, чем принес своей команде заветные три очка и второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

6). Гол и голевая передача Артема Анисимова не только вновь вывели его в лидеры таблицы бомбардиров НХЛ, но и принесли победу над «Далласом» (4:3 ОТ).

7). «Рейнджерс» без труда расправились с «Виннипегом» (5:2), а 21-летний россиянин Павел Бучневич забросил вторую шайбу в сезоне.

8). «Сент-Луис» Владимира Тарасенко обыграл «Колорадо», забросив пять шайб в ворота Семена Варламова.

9). Во Владимире 15-летний школьник погиб, после нокдауна во время соревнований по боксу. Корреспондент «Советского спорта» попытался разобраться, кто виновник трагедии.

10). Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов на пресс-конференции после матча 13-го тура с «Краснодаром» (3:3) оскорбил журналиста в ответ на вопрос: «Вам не стыдно за цирк, который «Оренбург устроил в последние 10 минут матча?»

Видео дня: Шестиколесный болид «Формулы-1» прокатился по улицам Лондона

Блог дня: Разум WBA окончательно слетел с катушек Бокс

Голосование дня: Фернандо, Балай или Бреев? Выбери лучший гол 13-го тура РФПЛ

Цитата дня: Гари Линекер: Если «Лестер» защитит титул чемпиона, то я проведу эфир голым, стоя на голове

Обязательно к прочтению:

Владимир Юрзинов: Теперь игроки могут на печке лежать. Жизнь удалась! (видео)

FIS уже готова наказать Россию. Действовать будут «быстро и решительно»

«Теперь микрофон надо взять Миллеру». Евгений Ловчев о матчах «Зенита» и ЦСКА

Не верь, не бойся, не проси. Или в чем феномен молодой сборной Знарка

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» намерен приобрести форварда молодежной сборной Венгрии«Локомотив» намерен приобрести форварда молодежной сборной ВенгрииМосковский «Локомотив» заинтересован в услугах нападающего «Шленска» и молодежной сборной Венгрии Бенце Мерво. Об этом сообщают «Известия».Жозе Моуринью: Чтобы начать конкурировать «Манчестер Юнайтед» должен играть на пределе своих возможностейГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, чего не хватает его команде в нынешнем сезоне.Фабрегас не намерен покидать «Челси» и готов бороться за место в основеТренерский штаб и руководство «Челси» приняли решение расстаться с полузащитником Сеском Фабрегасом. Об этом сообщает издание Daily Mail.Кто был круче: Фернандо, Балай или Бреев? Выбери лучший гол 13-го тура РФПЛКто был круче: Фернандо, Балай или Бреев? Выбери лучший гол 13-го тура РФПЛВ воскресенье четырьмя матчами завершился 13-й тур чемпионата России по футболу. «Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол тура.Андрей Синицын: Воробьёву надо дать «Оскар», он столько «умирал» на полеГолкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:3).В тройке лидеров таблицы бомбардиров НХЛ два россиянинаРоссийский форвард «Чикаго» Артем Анисимов заработал два очка в матч с «Даллас» (4:3 ОТ) и вновь возглавил таблицу бомбардиров НХЛ.Два очка Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Даллас» в ОТВ матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Даллас Старз» со счетом 4:3 ОТ.«Рейнджерс» обыграли «Виннипег», Бучневич забил второй гол в сезонеВ матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Виннипег Джетс» со счетом 5:2.Ибрагимович забил 400-й гол в карьере и 25-тысячный в истории АПЛИбрагимович забил 400-й гол в карьере и 25-тысячный в истории АПЛНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оформил дубль в матче 11-го тура против «Суонси» (3:1), тем самым забил 400-й гол в карьере и 25-тысячный в истории АПЛ.Александр Бубнов: Фернандо только прибавляет с каждой игройФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Фернандо, который забил победный гол в ворота «Томи» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.Адилсон: Спустя шесть месяцев вернулся на поле и обрадован победой над «Зенитом»Полузащитник «Терека» Адилсон поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:1), который прошел в рамках 13-го тура чемпионата России.«Сент-Луис» Тарасенко обыграл «Колорадо», забросив пять шайб в ворота ВарламоваВ матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» дома обыграли «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:1.НХЛ. «Детройт» проиграл «Эдмонтону», «Нью-Джерси» обыграл «Каролину» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Гари Линекер: Если «Лестер» защитит титул чемпиона, то я проведу эфир голым, стоя на головеЭкс-нападающий сборной Англии, ныне ведущий программы «Матч дня» на ВВС Гари Линекер заявил, что проведет свою первую передачу в следующем сезоне голым, если «Лестер» защитит титул чемпиона Англии.Жоаозиньо: Игроки, тренеры и президент недовольны результатом матча с «Оренбургом»Нападающий «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:3).Торнике Окриашвили: Тяжело играть, когда все футболисты соперника защищаютсяПолузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:3).Клубный доктор «Фенербахче»: С ван Перси ничего страшного не произошло, все хорошоКлубный доктор «Фенербахче» Бурак Кундурачоглу прокомментировал серьезность травмы Робина ван Перси.«Я не хотел провоцировать Евдокимова». Журналист – о перепалке с тренером«Я не хотел провоцировать Евдокимова». Журналист – о перепалке с тренеромЖурналист «Независимой спортивной газеты» Антон Тихий прокомментировал инцидент с главным тренером «Оренбурга» Робертом Евдокимовым.Арсен Венгер: Возможно, результат матча с «Тоттенхэмом» справедливыйГлавный тренер лондонского «Арсенала» прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (1:1).Александр Бубнов: Говорили, что у ЦСКА некому забивать, но на этот раз подвела оборонаФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча ЦСКА – «Амкар» в 13-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью – 2:2.

Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Турции по футболу
Чемпионат Турции по футболу

Cпецпредложение