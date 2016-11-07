25-тысячный гол Ибры, два очка Анисимова и порваное веко ван Перси. Главные новости утра
Советский
спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра понедельника.
1).
Неподражаемый Златан Ибрагимович навсегда вписал себя в историю
английской премьер-лиги, оформив дубль в матче 11-го тура против «Суонси»
(3:1), швед забил 400-й гол в карьере и 25-тысячный в истории АПЛ.
2).
Ибра был вчера не единственным, кто забил юбилейный гол. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил
свой 500-й гол за каталонский клуб.
3).
Голландский форвард «Фенербахче» Робин ван Перси в матче с «Акхисар Беледие» (3:1) получил удар в глаз, в
результате чего у него порвалось веко.
4). Российский хавбек «Витесса»
Аршак Корян сыграл свой второй матч в чемпионате Голландии.
5).
24-летний египтянин «Ромы» Мохаммед Салах впервые в карьере оформил хет-трик,
чем принес своей команде заветные три очка и второе место в турнирной таблице
чемпионата Италии.
6). Гол и голевая передача
Артема Анисимова не только вновь вывели его в лидеры таблицы бомбардиров НХЛ,
но и принесли победу над «Далласом» (4:3 ОТ).
7).
«Рейнджерс» без труда расправились с «Виннипегом» (5:2), а 21-летний россиянин
Павел Бучневич забросил вторую шайбу в сезоне.
8).
«Сент-Луис» Владимира Тарасенко обыграл «Колорадо», забросив пять шайб в ворота
Семена Варламова.
9).
Во Владимире 15-летний школьник погиб, после нокдауна во время соревнований
по боксу. Корреспондент «Советского спорта» попытался разобраться, кто виновник
трагедии.
10). Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов на пресс-конференции после матча 13-го тура с «Краснодаром» (3:3) оскорбил журналиста в ответ на вопрос: «Вам не стыдно за цирк, который «Оренбург устроил в последние 10 минут матча?»
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«Лестер» защитит титул чемпиона, то я проведу эфир голым, стоя на голове
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