Анисимов единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Нападающий «Чикаго» Артем Анисимов в матче регулярного чемпионата НХЛ забросил одну шайбу, а также отдал голевую передачу (4:3 ОТ).



Таким образом, игрок из России продлил свою результативную серию до 11 игр и обновил свой личный рекорд. На данный момент в его активе 17 (8+9) очков за 13 матчей.



В списке лучших снайперов форвард с восемью голами делит лидерство с Сидни Кросби («Питтсбург») и Патриком Лайне («Виннипег»).



В гонке бомбардиров Анисимов лидирует единолично, опережая на один балл своего партнера по клубу Патрика Кейна, на счету которого 16 (5+11) очков.