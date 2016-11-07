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«Бавария» и «Тоттенхэм» поборются за Иско

Источник:  Sunday ExpressКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Иско Аларкон может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Как сообщает Sunday Express, в услугах футболиста заинтересован тренерский штаб мюнхенской «Баварии». Отмечается, что немецкий клуб планирует осуществить сделку зимой 2017 года.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Тоттенхэм». Англичане, по сообщениям прессы, предлагали за Иско 40 млн евро, но получили отказ. Агент полузащитника позже заявил, что его клиент не покинет «Реал» до конца текущего сезона.

На данный момент в активе игрока 9 матчей, два гола и 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает 24-летнего полузащитника в 35 млн евро, а его нынешний контракт с мадридским клубом рассчитан до 2019 года.

Отметим, что наставник «Баварии» Карло Анчелотти знаком с футболистом по совместной работе в «Реале».


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