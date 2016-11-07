Веснина поднялась на 16-ю строчку в рейтинге WTA
Российская теннисистка Елена Веснина поднялась на 16-ю строчку в обновленном рейтинге WTA от 7 ноября.
Отметим, что в первой десятке изменений нет.
Рейтинг WTA
7 ноября
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 9080.
2 (2). Серена Уильямс (США) – 7050.
3 (3). Агнешка Радваньска (Польша) – 5600.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5228.
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4875.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4600.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4236.
8 (8). Мэдисон Кис (США) – 4137.
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4115.
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3640.
…
16 (19). Елена Веснина (Россия) – 2252.
27 (26). Дарья Касаткина (Россия) – 1630.
28 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1620.
30 (30). Екатерина Макарова (Россия) – 1530.
93 (92). Ирина Хромачева (Россия) – 695.