Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Веснина поднялась на 16-ю строчку в рейтинге WTA

Источник:  WTAКомментарии

Российская теннисистка Елена Веснина поднялась на 16-ю строчку в обновленном рейтинге WTA от 7 ноября.

Отметим, что в первой десятке изменений нет.

Рейтинг WTA
7 ноября

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 9080.
2 (2). Серена Уильямс (США) – 7050.
3 (3). Агнешка Радваньска (Польша) – 5600.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5228.
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4875.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4600.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4236.
8 (8). Мэдисон Кис (США) – 4137.
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия)  4115.
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3640.

16 (19). Елена Веснина (Россия)  2252.
27 (26). Дарья Касаткина (Россия)  1630.
28 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия)  1620.
30 (30). Екатерина Макарова (Россия)  1530.
93 (92). Ирина Хромачева (Россия)  695.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Веснина победила Бертенс в своем заключительном матче в году19-я ракетка мира Елена Веснина выиграла у Кики Бертенс из Голландии (6:4, 7:6 (7:5)) в заключительном матче группового этапа турнира WTA Elite Trophy, который проходит в Чжухае.Кербер завершила год на первом месте в рейтинге WTAКербер завершила год на первом месте в рейтинге WTAНемецкая теннисистка Анжелик Кербер, дошедшая до финала Итогового турнира года в Сингапуре, завершила сезон на первом месте в рейтинге WTA.Две мечты – за год! После Рио Веснина и Макарова победили на Итоговом турниреДве мечты – за год! После Рио Веснина и Макарова победили на Итоговом турниреЕлена Веснина и Екатерина Макарова выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде.Елена Веснина: Теперь все мечты сбылисьРоссийская теннисистка Елена Веснина, победившая в паре с Екатериной Макаровой на итоговом турнире WTA, поделилась своими впечатлениями.Шамиль Тарпищев: Успех Макаровой и Весниной - большая победа для нашей страныПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Екатерины Макаровой и Елены Весниной на Итоговом турнире WTA в парном разряде.Макарова и Веснина выиграли Итоговый чемпионат WTAРоссийская пара Екатерина Макарова/Елена Веснина стала сильнейшей на Итоговом чемпионате WTA-2016, проходящем в Сингапуре.Макарова и Веснина обыграли Хингис и Мирзу и вышли в финал Итогового турнира WTAНа Итоговом турнире WTA в Сингапуре продолжаются соревнования в парном разряде. Российская пара Екатерина Макарова/Елена Веснина пробилась в финал.Веснина и Макарова вышли в полуфинал Итогового турнира WTA, обыграв Главачкову и ГрадецкуМатч 1/4 финала Итогового турнира WTA в парном разряде между российской парой Екатерина Макарова/Елена Веснина и чешским дуэтом Андреа Главачкова/Люция Градецка завершился победой россиянок. Итоговый счет матча – 6:2, 7:5 в пользу Весниной и Макаровой.Осталась без рейтинга! Как Шараповой жить дальше?Осталась без рейтинга! Как Шараповой жить дальше?Новость дня – Шарапову исключили из мирового рейтинга!WTA: Шарапова сможет участвовать в турнирах сразу после дисквалификацииМария Шарапова сможет участвовать в турнирах сразу после окончания дисквалификации благодаря wild card от организаторов.Шарапова вернется в рейтинг WТА, когда примет участие в трех турнирахВице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал, когда российская теннисистка Мария Шарапова вернется в рейтинг WTA.Шарапова исключена из рейтинга WTAБывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова исключена из обновленного рейтинга WTA.Елена Веснина: Неправильно сравнивать Касаткину с ШараповойРоссийская теннисистка Елена Веснина отметила успехи свой соотечественницы Дарьи Касаткиной и попросила не сравнивать ее с Марией Шараповой.Елена Веснина: Зачем менять правила в теннисе? В футболе же их не меняют!Елена Веснина: Зачем менять правила в теннисе? В футболе же их не меняют!Олимпийская чемпионка – о неудаче на домашнем турнире, планах на будущее и своем отношении к возможным переменах.Утренняя повестка: Слуцкий, Зидан, Гвардиола и крапиваУтренняя повестка: Слуцкий, Зидан, Гвардиола и крапиваТрадиционный обзор «Советского спорта»: все самое важное за последние 12 часов.Российская пара Макарова/Веснина проиграла в первом раунде Кубка КремляРоссийские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили в стартовом раунде Кубка Кремля в парном разряде Дарье Гавриловой (Австралия) и Дарье Касаткиной (Россия).Екатерина Макарова: Мы с Весниной очень разные, но всегда понимаем друг другаРоссийская теннисистка Екатерина Макарова, выигравшая в паре с Еленой Весниной золото Олимпиады в Рио, рассказала про свой дуэт.Кузнецова вернулась в Топ-10 Чемпионской гонки WTAАмериканская теннисистка Серена Уильямс исключена из Чемпионской гонки WTA. Спортсменка снялась с итогового турнира в Сингапуре из-за травмы плеча.Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Кузнецов сыграет с аргентинцем Пельей в первом круге «Кубка Кремля», Веснина – с румынкой БегуСтали известны итоги жеребьевки теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля».
Елена Веснина
Елена Веснинавсе новости
Рейтинг WTA
Рейтинг WTA

Cпецпредложение