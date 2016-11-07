Дмитрий Хомуха: Не сказать, что игра «Спартака» соответствует чемпионским амбициям

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне.



«У команды есть такой исполнитель, как Квинси Промес, постоянно создающий остроту у чужих ворот. Отмечу, что и эмоциональный фон в команде сейчас очень хороший. Все матчи играются с полной самоотдачей. Не сказать, что игра соответствует чемпионским амбициям, но за счет старания и самоотдачи они находятся на первом месте.



У каждого тренера есть свой стиль и свое видение. Уверен, что «Спартак» также усилится зимой и тем самым будет навязывать свой футбол соперникам. Относительно того же ЦСКА у «Спартака» «скамейка» действительно длинная. Глубина состава прослеживается, футболисты, которые выходят на замену, обычно усиливают игру», – цитирует специалиста «Спортфакт».



На данный момент подопечные Массимо Карреры занимают первую строчку в таблице РФПЛ, набрав после 13-ти туров 31 балл. Ближайший преследователь столичного клуба «Зенит» уступает красно-белым три очка.