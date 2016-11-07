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Рене Фазель: Следующие четыре-пять недель будут определяющими в вопросе участия игроков НХЛ на ОИ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал, как продвигаются дела в вопросе участия на Олимпийских играх хоккеистов из НХЛ.

«Следующие четыре-пять недель будут очень сложными, определяющими в вопросе участия игроков НХЛ в следующих Олимпиадах. Мы проведем встречи с МОК, с заокеанской стороной в Нью-Йорке, обсудим вопрос на совете федерации в начале декабря.

Можно определенно сказать, что следующие зимние Игры будут отличаться от Сочи и Ванкувера. Это не значит, что они будут хуже, – они будут другими, в корейском стиле. НХЛ это тоже понимает, это определенный вызов. Вероятно, это как-то сказывается на их позиции», – приводит слова Фазеля агентство «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что переговоры с НХЛ затягиваются, поскольку МОК отказался оплачивать расходы на страховку и транспорт для хоккеистов из НХЛ, как это было ранее.

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