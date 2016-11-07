Елистратов стал серебряным призером этапа Кубка мира по шорт-треку
В канадском городе Калгари подошел к концу первый этап Кубка мира по шорт-треку.
Во втором старте на дистанции 500 м россиянин Семен Елистратов занял второе место. Первое место осталось за представителем Венгрии Шандором Лю, а на третьей строчке расположился Шинки Кнегт из Голландии.
Шорт-трек
Кубок мира. Первый этап
Мужчины. 500 м
Второй старт
1. Шандор Лю (Венгрия) – 40,342.
2. Семен Елистратов (Россия) – 40,464.
3. Шинки Кнегт (Нидерланды) – 40,868…
11. Александр Шульгинов (Россия) – 41,165.
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