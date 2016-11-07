«Финикс» уступил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА, Мозгов заработал 14 баллов
Баскетболисты «Лейкерса» на домашней арене обыграли «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА (119:108).
Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 39 очков. В составе победителей лучшим стал Ник Янг, в активе которого 22 балла.
Отметим, что россиянин Тимофей Мозгов провел на паркете 22 минуты и набрал 14 очков.
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Место и дата
07 ноября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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