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Григорий Дрозд: Пакьяо всем и все доказал, пора подумать о семье

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд выразил мнение, что филиппинцу Мэнни Пакьяо следует завершить профессиональную карьеру.

«Пакьяо после Брэдли заявлял, что уходит из бокса, но, видимо, что-то есть внутри, что не дает ему покоя и возвращает на ринг. Есть слова, которые он еще не сказал как спортсмен. Хотя, мне кажется, было бы неплохо для него уже завершить карьеру. 

У него были тяжелые нокауты, а для подготовки к бою тратится очень много жизненных ресурсов, здоровья. Я думаю, что он уже всем и все доказал, в историю мирового бокса вошел как один из самых величайших спортсменов, денег заработал, славу сыскал. Время подумать о семье», – цитирует Дрозда агентство «Р-Спорт».

Отметим, что накануне Пакьяо отнял титул чемпиона мира WBO во втором полусреднем весе у Джесси Варгаса.

Всего на профессиональном ринге филиппинец провел 67 боев, одержал 59 побед (38 нокаутом) и потерпел 6 поражений. Также на его счету две ничьи. 


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