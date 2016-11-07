Георгий Джикия: За сборную России я может и хочу играть, но...

Новичок сборной России защитник «Амкара» Георгия Джикия дал первое в расположении главной национальной команды страны интервью.

– Как вам первый день в сборной?

– Эмоции хорошие. Осталось на поле доказать, что готов находиться здесь, тренироваться рядом.

– С кем-то из сборной раньше были знакомы?

– Только с Миранчуком.

– Главный тренер Станислав Черчесов с вами поговорил?

– Пока только поздоровались.

– В факсе, который пришел в «Амкар», было написано, что надо явиться в форме сборной России…

– У меня, понятное дело, ничего не было. Сегодня приехал пораньше, все выдали.

– Вас ведь и в сборную Грузии зовут, кто звонит?

– Руководство, президент Федерации футбола Грузии. Хотят видеть меня у себя, в линии обороны.

– А вы?

– Ну, раз сюда приехал…

– Можете сказать: «Я хочу играть за сборную России!»

– За сборную России я, может, и хочу играть, но для этого мне надо пройти огромный путь. Сейчас есть шанс доказать, что достоин.

Полностью интервью с Джикия, а также репортаж с отлета сборной в Катар на контрольный матч – скоро на сайте «Советского спорта».