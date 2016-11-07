Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Георгий Джикия: За сборную России я может и хочу играть, но...

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новичок сборной России защитник «Амкара» Георгия Джикия дал первое в расположении главной национальной команды страны интервью.

– Как вам первый день в сборной?
– Эмоции хорошие. Осталось на поле доказать, что готов находиться здесь, тренироваться рядом.

– С кем-то из сборной раньше были знакомы?
– Только с Миранчуком.

– Главный тренер Станислав Черчесов с вами поговорил?
– Пока только поздоровались.

– В факсе, который пришел в «Амкар», было написано, что надо явиться в форме сборной России…
– У меня, понятное дело, ничего не было. Сегодня приехал пораньше, все выдали.

– Вас ведь и в сборную Грузии зовут, кто звонит?
– Руководство, президент Федерации футбола Грузии. Хотят видеть меня у себя, в линии обороны.

– А вы?
– Ну, раз сюда приехал…

– Можете сказать: «Я хочу играть за сборную России!»
– За сборную России я, может, и хочу играть, но для этого мне надо пройти огромный путь. Сейчас есть шанс доказать, что достоин.

Полностью интервью с Джикия, а также репортаж с отлета сборной в Катар на контрольный матч – скоро на сайте «Советского спорта».

Матч

Россия - Катар

Место и дата

10 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Георгий Джикия: Не мне обсуждать Березуцкого с Игнашевичем!Георгий Джикия: Не мне обсуждать Березуцкого с Игнашевичем!Новичок сборной России защитник «Амкара» Георгия Джикия дал первое в расположении главной национальной команды страны интервью.Александр Бубнов: Говорили, что у ЦСКА некому забивать, но на этот раз подвела оборонаФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча ЦСКА – «Амкар» в 13-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью – 2:2.Ткачук вызван в сборную России, Березуцкий, Фернандес и Головин пропустят сборПолузащитник «Рубина» Денис Ткачук вызван в сборную России на подготовку к товарищеским матчам с Катаром и Румынией.«Теперь микрофон надо взять Миллеру». Ловчев о матчах «Зенита» и ЦСКА«Теперь микрофон надо взять Миллеру». Ловчев о матчах «Зенита» и ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев предлагает способ, как завести «Зенит», отмечает «правостороннее движение» ЦСКАСеку Конде: Я уже играл на Украине на снегу, но все равно это тяжелоЗащитник «Амкара» Секу Конде прокомментировал матч 13-го тура с ЦСКА (2:2) на «Арене ЦСКА» в Москве.Гаджи Гаджиев: Джикия хочет играть за Россию, но его интенсивно «атакует» ГрузияГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после матча против ЦСКА в 13-м туре чемпионата России (2:2) рассказал о вызове в сборную России центрального защитника команды Георгия Джикии. Он отметил, что Джикию приглашают и в сборную Грузии.Роман Бабаев: Надеюсь, Чалов вырастет в игрока основного состава ЦСКАГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о дебюте форварда Федора Чалова в основном составе команды в премьер-лиге.Георгий Джикия: Полторы тысячи ради сборной не жалкоГеоргий Джикия: Полторы тысячи ради сборной не жалкоПосле ничьей с ЦСКА центральный защитник «Амкара», вызванный в сборную России, ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».Гаджи Гаджиев: Мы справились с задачами, которые стояли перед нами в матче с ЦСКАГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, матч завершился вничью (2:2).Леонид Слуцкий: Погода – точно не основная причина того, что не смогли победитьГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча против «Амкара» в 13-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).Метель, и мается былое. Как ЦСКА и «Амкар» сыграли вничьюМетель, и мается былое. Как ЦСКА и «Амкар» сыграли вничьюЦСКА продолжает спотыкаться: на этот раз армейцам в заснеженной Москве не покорился «Амкар».ЦСКА и «Амкар» сыграли вничью в матче РФПЛЦСКА сыграл вничью с «Амкаром» (2:2) в матче 13-го тура премьер-лиги на «Арене ЦСКА» в Москве.Чалов дебютировал за ЦСКА в премьер-лигеФорвард ЦСКА Федор Чалов вышел на замену в матче 13-го тура премьер-лиги с «Амкаром» на «Арене ЦСКА» в Москве.Панченко вызван в сборную РоссииФорвард «Динамо» Кирилл Панченко вызван в сборную России, сообщает официальный твиттер бело-голубых.Виталий Мутко: Сбор перед Кубком Конфедераций сборная России, скорее всего, проведет в ПетербургеГлава РФС Виталий Мутко рассказал, где сборная России будет готовиться к Кубку Конфедераций-2017.Андрей Червиченко: Против ЦСКА «Амкар» упрется и ничейку может зацепитьБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Советским спортом» ожиданиями от встречи ЦСКА и Амкара» в 13-м туре чемпионата России.Марио Фернандес: Свои ошибки на данном этапе сезона мы уже сделалиЗащитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от домашней встречи с «Амкаром» в 13-м туре РФПЛ.Руслан Нигматуллин: Окошечко, которое выдает бразильцам российские паспорта, нужно прикрыть. Это уже неприличноБывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин озабочен ростом количества натурализованных бразильцев в российском футболе.Валерий Масалитин: Без Еременко ЦСКА шел бы на десятом местеВалерий Масалитин: Без Еременко ЦСКА шел бы на десятом местеБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Амкаром» в 13-м туре РФПЛ.Виталий Мутко: Давайте дождемся презентации формыПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал появление в Интернете фотографий новой формы сборной России.

Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Георгий Джикия
Георгий Джикиявсе новости
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости

Cпецпредложение