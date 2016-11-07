Георгий Джикия: За сборную России я может и хочу играть, но...
Новичок сборной России защитник «Амкара» Георгия Джикия дал первое в расположении главной национальной команды страны интервью.
– Как вам первый день в сборной?
– Эмоции хорошие. Осталось на поле доказать, что готов находиться здесь, тренироваться рядом.
– С кем-то из сборной раньше были знакомы?
– Только с Миранчуком.
– Главный тренер Станислав Черчесов с вами поговорил?
– Пока только поздоровались.
– В факсе, который пришел в «Амкар», было написано, что надо явиться в форме сборной России…
– У меня, понятное дело, ничего не было. Сегодня приехал пораньше, все выдали.
– Вас ведь и в сборную Грузии зовут, кто звонит?
– Руководство, президент Федерации футбола Грузии. Хотят видеть меня у себя, в линии обороны.
– А вы?
– Ну, раз сюда приехал…
– Можете сказать: «Я хочу играть за сборную России!»
– За сборную России я, может, и хочу играть, но для этого мне надо пройти огромный путь. Сейчас есть шанс доказать, что достоин.
Полностью интервью с Джикия, а также репортаж с отлета сборной в Катар на контрольный матч – скоро на сайте «Советского спорта».
Матч
Место и дата
10 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция