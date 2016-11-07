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Олег Иванов: Если пойму, что не нужен никому в Премьер-Лиге, то завершу карьеру

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал, при каких условиях завершит профессиональную карьеру.

«Действительно, я задумывался о завершении карьеры и переходе на тренерскую работу, но надеюсь, что это произойдет не в ближайшие несколько лет. Буду нужен «Тереку», закончу карьеру здесь. Буду чувствовать, что не дотягиваю до основного состава, то не буду мучить ни себя, ни команду. Если пойму, что не нужен никому в Премьер-Лиге, то завершу карьеру.

Я совру, если скажу, что не хочу сыграть за сборную. Конечно, хочу, но выбирает главный тренер. Наверное, сейчас он видит игроков сильнее меня. Пока у сборной было мало игр, все они разные — где-то хватает сыгранности, где-то нет. Команда строится, пока тяжело давать какую-то оценку», – цитирует Иванова ТАСС.

Иванов выступает за «Терек» с 2012 года. На данный момент в его активе за грозненский клуб 144 матча, 10 голов и 25 голевых передач. 

За сборную России полузащитник провел 5 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.  

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