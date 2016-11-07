Екатерина Шумилова: Прошлый сезон получился провальным, буду реабилитироваться

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Екатерина Шумилова рассказала о заключительном этапе подготовки к сезону, который проходит в Тюмени.

– Перед Тюменью мы тренировались в Австрии, – приводит «Тюменская Арена» слова Шумиловой. – Сбор в Рамзау прошел плодотворно, выполнили всю работу. В Тюмень приехали с отличным настроением. Разве что разница в температуре заметна. Сибирь как всегда показывает морозный характер. Но мы уже адаптировались.

– Над чем работаете в Тюмени?

– Это уже последний, пиковый этап подготовки к сезону. Работа более скоростная. Плюс проведем здесь несколько контрольных стартов.

– Задачи на сезон поставлены высокие?

– Озвучивать пока не хочется. Но планку я поставила себе довольно высокую. Потому что прошлый сезон, не побоюсь этого слова, для меня стал провальным. Я была им разочарована и буду реабилитироваться.

Первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Эстерсунде (Швеция).