Валерий Медведцев: Задача на сезон – завоевание хотя бы одной медали на ЧМ и успешное выступление в Южной Корее
Старший тренер
женской сборной России по биатлону Валерий Медведцев назвал задачи команды на
предстоящий сезон.
– Вся подготовка прошла по плану, без срывов, – приводит «Тюменская
Арена» слова Медведцева. – Осталось подождать совсем немного – и увидим, на что
мы наработали. Конечно, надеемся на хорошие результаты. Тренировались мы по той
методике, которую применяли еще тогда, когда наша сборная была лучшей в мире.
Конечно, за четыре месяца очень тяжело что-то поправить. Нужно хотя бы два года
работы, чтобы постепенно вернуться к былым позициям.
– Какие задачи
ставите на новый сезон?
– Удовлетворительное выступление на чемпионате мира. Важно также успешно пробежать на предолимпийской неделе в Южной Корее.
– А
удовлетворительным будет какой результат?
– Учитывая, как мы выступали на последних чемпионатах мира – завоевание медали, хотя бы одной.
– Как будет
определяться состав женской команды на Кубок мира?
– По спортивному принципу. Проведем контрольные старты. По их итогам увидим, какие спортсменки сейчас чувствуют себя лучше и готовы принимать участие в первых этапах. Потом, если кто-то наберет форму, естественно, будет ротация. Пока никого выделить не могу – все 16 биатлонисток равны.
Первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Эстерсунде (Швеция).