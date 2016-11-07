Валерий Медведцев: Задача на сезон – завоевание хотя бы одной медали на ЧМ и успешное выступление в Южной Корее

Старший тренер женской сборной России по биатлону Валерий Медведцев назвал задачи команды на предстоящий сезон.

– Вся подготовка прошла по плану, без срывов, – приводит «Тюменская Арена» слова Медведцева. – Осталось подождать совсем немного – и увидим, на что мы наработали. Конечно, надеемся на хорошие результаты. Тренировались мы по той методике, которую применяли еще тогда, когда наша сборная была лучшей в мире. Конечно, за четыре месяца очень тяжело что-то поправить. Нужно хотя бы два года работы, чтобы постепенно вернуться к былым позициям.

– Какие задачи ставите на новый сезон?

– Удовлетворительное выступление на чемпионате мира. Важно также успешно пробежать на предолимпийской неделе в Южной Корее.

– А удовлетворительным будет какой результат?

– Учитывая, как мы выступали на последних чемпионатах мира – завоевание медали, хотя бы одной.

– Как будет определяться состав женской команды на Кубок мира?

– По спортивному принципу. Проведем контрольные старты. По их итогам увидим, какие спортсменки сейчас чувствуют себя лучше и готовы принимать участие в первых этапах. Потом, если кто-то наберет форму, естественно, будет ротация. Пока никого выделить не могу – все 16 биатлонисток равны.

Первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Эстерсунде (Швеция).