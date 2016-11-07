Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Медведцев: Задача на сезон – завоевание хотя бы одной медали на ЧМ и успешное выступление в Южной Корее

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Старший тренер женской сборной России по биатлону Валерий Медведцев назвал задачи команды на предстоящий сезон.

– Вся подготовка прошла по плану, без срывов, – приводит «Тюменская Арена» слова Медведцева. – Осталось подождать совсем немного – и увидим, на что мы наработали. Конечно, надеемся на хорошие результаты. Тренировались мы по той методике, которую применяли еще тогда, когда наша сборная была лучшей в мире. Конечно, за четыре месяца очень тяжело что-то поправить. Нужно хотя бы два года работы, чтобы постепенно вернуться к былым позициям.

– Какие задачи ставите на новый сезон?
– Удовлетворительное выступление на чемпионате мира. Важно также успешно пробежать на предолимпийской неделе в Южной Корее.

– А удовлетворительным будет какой результат?
– Учитывая, как мы выступали на последних чемпионатах мира – завоевание медали, хотя бы одной.

– Как будет определяться состав женской команды на Кубок мира?
– По спортивному принципу. Проведем контрольные старты. По их итогам увидим, какие спортсменки сейчас чувствуют себя лучше и готовы принимать участие в первых этапах. Потом, если кто-то наберет форму, естественно, будет ротация. Пока никого выделить не могу – все 16 биатлонисток равны.

Первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Эстерсунде (Швеция).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Екатерина Шумилова: Прошлый сезон получился провальным, буду реабилитироватьсяСеребряный призер Олимпийских игр в Сочи Екатерина Шумилова рассказала о заключительном этапе подготовки к сезону, который проходит в Тюмени.Александр Касперович: Вернулись к средствам подготовки, которые успешно применялись 10-15 лет назадГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал, какие изменения произошли в подготовке команды к сезону.Антон Бабиков: Решили с тренерами, что мне лучше подойдет подготовка в группе ПадинаРоссийский биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему выбрал для подготовки к сезону группу Андрея Падина, а не другого старшего тренера мужской команды – Рико Гросса.Алексей Слепов: Приезжаю домой и копаю с родителями картошкуАлексей Слепов: Приезжаю домой и копаю с родителями картошкуОдин из лидеров сборной России по биатлону Алексей Слепов в интервью «Советскому спорту» рассказал о подготовке к новому сезону.Александр Тихонов: В женской сборной России большие проблемы со сменой поколенийЧетырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов не ожидает высоких результатов от женской сборной России по биатлону в следующем сезоне.Александр Тихонов: Лидером сборной России мог бы стать Шипулин, но у него нет стержняЧетырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов посетовал на отсутствие лидера в мужской сборной России по биатлону.Домрачева планирует возобновить карьеру в 2017 годуТренер женской сборной Белоруссии по биатлону Федор Свобода подтвердил, что трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева планирует вернуться к соревнованиям после Нового года.Домрачева и Бьорндален назвали cвою дочь КсениейБелорусская биатлонистка Дарья Домрачева сообщила, что вместе с супругом норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом назвали дочь Ксенией.Пхенчхан успеет подготовиться к этапу Кубка мираОрганизаторы Кубка мира в Пхенчхане успеют подготовить биатлонный стадион в срок, сообщили в оргкомитете «Пхенчхан-2018».Рикко Гросс: Сколько я отдыхал? Шесть дней!Рикко Гросс: Сколько я отдыхал? Шесть дней!Старший тренер сборной России рассказал, удалось ли ему отдохнуть минувшим летом и с каким настроением команда подходит к новому сезону.Александр Касперович: Мы очень много упустили в женской сборнойГлавный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги чемпионата России по летнему биатлону, который прошел в Чайковском.Остон Мэттьюз: Опыт Кубка мира помог мне почувствовать уверенностьФорвард «Торонто» Остон Мэттьюз после выставочного матча с «Монреалем» (3:2 OT) заявил, что не волновался перед своей первой игрой на уровне НХЛ.Уле Эйнар Бьерндален: Мы с Домрачевой горды стать родителями, роды прошли хорошоПрославленный норвежский биатлонист, восьмикратный чемпион Олимпийских игр, Уле Эйнар Бьерндален сообщил, что они вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой горды стать родителями, роды их дочери прошли хорошо.Шипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессеШипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессеБиатлонисты рассказали о лучших днях минувшего лета.Светлана Слепцова: Надеюсь, что впереди будет еще одна олимпийская медальРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова призналась, что мечтает выиграть еще одну олимпийскую медаль.Александр Касперович: Стволы новых российских винтовок получились очень удачнымиГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович сообщил, что отзывы после отстрелов новых биатлонных винтовок БИ-7-4 вселяют оптимизм, что стволы получились очень удачными.Дмитрий Малышко: Приятно удивлен, что новый логотип IBU сделан на основе моего фотоПетербургский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о подготовке к сезону.Елисеев сможет выступить на первом этапе КМ по дополнительной квотеРоссийский биатлонист Матвей Елисеев сможет выступить на первом этапе Кубка мира по дополнительной квоте, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).Уле Эйнар Бьорндален: Сделаю ставку на победу в Кубке мира-2016/1742-летний норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален в 2017 году надеется добавить к коллекции своих трофеев еще один Большой хрустальный глобус.Рикко Гросс: Команда в отличной форме, наладилась даже стрельба у МалышкоРикко Гросс: Команда в отличной форме, наладилась даже стрельба у МалышкоРикко Гросс – об участии в Гонке легенд, сборной России и стрельбе Малышко.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Валерий Медведцев
Валерий Медведцеввсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение